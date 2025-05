Fotograf macht ein einzigartiges Bild vom Mond, nutzt dafür einen Nintendo Game Boy von 1998

Ein Reddit-Nutzer hat den Mond mit seiner bald 30 Jahre alten Game Boy Kamera fotografiert.

Es braucht nicht immer teure Technik, um schicke Schnappschüsse zu machen. Auch mit Retro-Technik lässt sich das ein oder andere coole und vor allem einzigartige Bild schießen. So etwa mit der Kamera, die seinerzeit als Accessoire für den Game Boy erschienen ist. Ein Fan hat damit nun ein Bild des Mondes geknipst – wenn auch nicht ganz ohne Hilfe moderner Technik.

Pixel-Mond wird zum Traumfoto

Nach heutigen Standards ist die Game Boy-Kamera natürlich alles andere als leistungsfähig. Sie kann nur Bilder in schwarz-weiß aufnehmen und selbst die ziemlich kleinen Ergebnisse sind verpixelt. Das ändert aber nichts daran, dass die Bilder einen ganz eigenen Charme haben.

Das dachte sich wohl auch Reddit-User Mr_Malt, der mit dem bereits 1998 erschienenen Peripherie-Gerät unbedingt ein Foto vom Mond schießen wollte.

Ganz ohne Hilfsmittel ging das natürlich nicht – hätte der Fan einfach in den Nachthimmel fotografiert, wäre der Mond wohl allerhöchstens als einzelner weißer Pixel auf dem Ergebnis zu sehen gewesen.



Hier musste er also auf moderne Hilfsmittel zurückgreifen und hat den Game Boy unter anderem an einen Telekonverter und ein Canon FD 70-210mm-Objektiv mit starkem Zoom angehängt. Das Ganze wird von einem Stativ stabil gehalten.

Das Ergebnis kann sich aber allemal sehen lassen! Hier seht ihr sowohl das fertige Foto als auch das Setup von Mr_Malt auf dem zweiten Bild:

Der Fotograf oder die Fotografin ist mit dem Endergebnis auf jeden Fall zufrieden und betitelt das Foto als eigenen "Traum-Schnappschuss" vom Mond. Der Pixel-Look ist eben etwas Einzigartiges, das man so mit modernem Equipment nicht bekommt.

Tatsächlich ist das Bild im Original sogar noch deutlich schärfer, wie die nicht von Reddit komprimierte Version zeigt.

Auch in den Kommentaren gibt es ordentlich Lob von Fans zu dem Schnappschuss. Vor allem das clevere Setup aber auch das Endergebnis wird von vielen gefeiert. User michaelrtx fasst das ganz gut zusammen: "Ok, du gewinnst. Das ist der coolste Schnappschuss, der mit einer Game Boy-Kamera aufgenommen wurde, den ich je gesehen hab."

Hattet ihr früher auch so eine Game Boy-Kamera oder wünscht euch, dass ihr heute eine hättet?