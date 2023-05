Schon wieder: Sony kündigt PS Plus Premium-Spiel an und nimmt es euch wieder weg

Ein Spiel für das Mai Lineup wurde wohl versehentlich angekündigt.

Nächste Woche, genau gesagt am 16. Mai, landen wieder eine ganze Reihe neuer PS4- und PS5-Spiele in PS Plus Extra und Premium. Ein Spiel, das Sony zunächst im offiziellen Blog Post angekündigt hat, ist jetzt allerdings klammheimlich aus dem Lineup verschwunden - und das ist nicht das erste Mal, dass ein Titel einfach gestrichen wurde.

Zu früh gefreut - Spiel landet doch nicht in PS Plus Extra

Der Titel, um den es geht, ist Story of Seasons: Friends of Mineral Town. Dabei handelt es sich um das 2019 unter anderem für PS4 erschienene Remake des GBA-Spiels Harvest Moon: Friends of Mineral Town. Wer also Lust hatte, in der beliebten Farm Sim entspannt einen Bauernhof hochzuziehen, wird leider enttäuscht.

Besonders verwunderlich ist das, weil zu diesem Titel im offiziellen Blog Post ganz spezifische Angaben gemacht wurden, die eher ungewöhnlich sind. Dort hieß es, dass es den Expansion Pass nur dann dazu gibt, wenn ihr das Spiel herunterladet, nicht wenn ihr es streamt.

Das braucht euch jetzt aber so oder so nicht mehr beschäftigen, da der Titel einfach aus dem Blog Eintrag verschwunden ist - und das ist kürzlich schon einmal passiert. Im Januar sollte nämlich eigentlich Sayonara Wild Hearts im Abo landen, das dann ebenfalls gestrichen wurde.

Der Blog informierte in diesem Fall: "Sayonara Wild Hearts wurde fälschlicherweise als Teil des Januar Spielekatalogs für PlayStation Plus angekündigt." Wir haben zu dem Zeitpunkt noch spekuliert, ob der Titel womöglich zu einem späteren Zeitpunkt nachgeliefert wird, aber bisher ist er nicht im Service gelandet.

Daher gehen wir aktuell davon aus, dass auch Friends of Mineral Town wahrscheinlich in absehbarer Zeit eher nicht mehr den Weg in das Abo finden wird. Wie es dazu kommen kann, dass die Spiele versehentlich angekündigt werden, wissen wir leider nicht. Wir können nur hoffen, dass das künftig nicht mehr passiert.

Im oben verlinkten Artikel erklären wir euch, warum Sayonara Wild Hearts richtig gut ist und sich eben auch noch perfekt für den Service geeignet hätte. Die Spiele, die nun tatsächlich in Extra und Premium landen, findet ihr da außerdem in unserem Listen-Artikel.

Was sagt ihr dazu?