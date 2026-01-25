Detektiv Conan-Schöpfer zeichnet Frieren in seinem Stil und so sieht sie aus

Frieren startet in die zweite Anime-Staffel - den Detektiv Conan-Schöpfer freut's. (Bildquelle: Tsukasa Abe / Madhouse)

Vor wenigen Tagen startete die heißerwartete zweite Staffel des Fantasy-Animes "Frieren: Nach dem Ende der Reise" auf Crunchyroll durch.

Zu den zahlreichen Fans, die der (mutmaßliche) Anwärter auf den Anime des Jahres hinter sich weiß, zählt scheinbar auch eine Manga-Legende: Der Detektiv Conan-Schöpfer Gōshō Aoyama ließ es sich nicht nehmen, zur Feier des Tages die Protagonistin in seinem eigenen Zeichenstil zu verewigen.

Eine kleine Widmung zum Staffelstart

Gōshō Aoyama ist seit 1994 die kreative Kraft hinter "Detektiv Conan", einer der erfolgreichsten und langlebigsten Manga-Serien weltweit. Mit über 1.150 Kapiteln und mehr als 200 Millionen verkauften Exemplaren weltweit gehört das Werk zu den absoluten Klassikern. Aoyamas Zeichenstil hat sich so zu einem schnell wiedererkennbaren Stil entwickelt, der jüngst auch in der Anime-Serie "Yaiba" zu sehen war.

Und genauso schnell dürftet ihr diesen Stil auch im unteren Bild von Frieren bemerken, den der offizielle Account zum Anime auf der X-Plattform geteilt hat:

Auf dem Bild ist neben Frieren auch eine Widmung Aoyamas zu lesen. Mit "Herzlichen Glückwunsch zur 2. Staffel des Animes 'Frieren: Nach dem Ende der Reise!" sowie seiner Signatur und dem für Aoyama typischen kleinen Gesicht als Markenzeichen gratuliert der Mangaka den Machern der Serie. Der Beitrag selbst bedankt sich indes "für die Unterstützung des Detektiv Conan-Erfinders Gōshō Aoyama".

Die Manga-Vorlage zu Frieren hat – allem Erfolg zum Trotz – übrigens noch einen weiten Weg vor sich, um die gigantischen Zahlen aufzuholen. Der von Kanehito Yamada geschriebene und Tsukasa Abe gezeichnete Manga knackte im vergangenen Sommer "erst" die Marke von 30 Millionen verkaufter Einheiten, die man seit dem Start im Jahr 2020 über die Ladentheke brachte.

Was denkt ihr: Wie würde sich Frieren in der Welt von Detektiv Conan schlagen?