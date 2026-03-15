One Piece-Clip zeigt, wie es wäre, wenn Zorro und Ruffy die Stimmen tauschen würden und es ist so albern

Stellt euch mal vor, wie Ruffy in dieser Situation Zorros Stimme hätte. (© Eiichiro Oda, Shueisha / Toei Animation)

Nahezu jeder One Piece-Fan hat die Serie vermutlich schon einmal im japanischen Original gehört. Dabei hat Monkey D. Ruffy eine unverwechselbare Stimme – genau wie die anderen Strohhüte. Doch was wäre, wenn Ruffy plötzlich die Stimme von Zorro und Zorro die Stimme von Ruffy hätte?

Genau diesen Gedanken hatten offenbar auch die Synchronsprecher*innen und erlaubten sich während der Aufnahme einer Szene aus dem Wano-Arc einen kleinen Scherz. Das Ergebnis: herrlich albern und etwas surreal – und für Fans einfach unglaublich witzig.

Spoilerwarnung! In den folgenden Abschnitten befinden sich Spoiler zur Wano-Arc.

0:30 One Piece enthüllt ersten Trailer zur kommenden Elban-Arc im April und zeigt die Strohhüte in neuen Klamotten

Autoplay

Ruffy mit Zorros Stimme klingt einfach herrlich surreal

Kurz bevor der Wano-Arc so richtig beginnt, werden die Strohhüte voneinander getrennt – auch Zorro und Ruffy. Der Käpitän und sein Vize haben sich dabei für zwei Jahre nicht zu Gesicht bekommen und treffen sich erst in Episode 897 während des Wano-Arcs in einem Wüstengebiet wieder.

Und genau bei diesem Wiedersehen haben die Synchronsprecher*innen von Ruffy (Mayumi Tanaka) und Zorro (Kazuya Nakai) sich bei den Aufnahmen der Szene einen kleinen Scherz erlaubt: Sie haben einfach das Skript getauscht und plötzlich hat Ruffy die Stimme von Zorro und umgekehrt.

Wie sie bei den Aufnahmen einfach das Skript gewechselt und vertont haben, könnt ihr hier im X-Beitrag von User JuniorKun sehen – mitsamt dem Anime-Ausschnitt:

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Wenn ihr nur den Anime-Ausschnitt mit den vertauschten Stimmen sehen möchtet, schaut mal hier:

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Ruffys energische Stimme aus dem Körper von Zorro zu hören und Zorros kühne und coole Tonlage mit Ruffys Gesicht zu sehen, erscheint vielen Fans surreal – und doch unglaublich witzig.

Fans können nicht genug von diesem surrealen What-If-Szenario bekommen

Sowohl unter dem Youtube-Video als auch unter dem X-Beitrag tummeln sich haufenweise Kommentare der One Piece-Community zu der bizarren What If-Situation, die es “leider” nicht in die finale Fassung von One Piece geschafft hat.

Obwohl es einige Fans darunter gibt, die es gewöhnungsbedürftig, merkwürdig oder unpassend finden, feiert der größte Teil der Community diese spontane Einlage der Synchronsprecher während der Aufnahmen und gönnt ihnen ihren Spaß.

Außerdem kann sich die Community vor Lachen kaum halten und findet es schlicht unglaublich albern, diese gegensätzlichen Persönlichkeiten und Stimmen im jeweils anderen Körper zu sehen und zu hören.

Einige scherzen sogar, dass sich selbst die Stimme von Zorro “verlaufen“ hätte – ganz passend zu seinem legendär schlechten Orientierungssinn. Andere wiederum sehen darin den perfekten Beweis dafür, wie gut die Synchronsprecher*innen für ihre Rollen in One Piece gecastet wurden.