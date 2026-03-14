LEGO-Fan bezahlt 220 Dollar für ein seltenes Display-Set und muss danach feststellen, dass das kein guter Deal war

So sieht das Indiana Jones-LEGO-Set aus, das für den kleinen Bruder gedacht ist (Bild: reddit.com/user/Meowthru/).

Falls ihr mal etwas kauft, bei dem ihr euch nicht sicher seid, ob es sich um einen guten Deal oder nicht handelt: Fragt vorher jemanden, der sich damit auskennt – nicht danach. Sonst geht es euch vielleicht wie diesem Reddit-User hier. Wobei ihm das herzlich egal sein dürfte, da das LEGO-Set ohnehin ein Geschenk sein sollte.

LEGO-Fan kauft Indiana Jones-Set für seinen kleinen Bruder, aber hat wohl deutlich zu viel bezahlt

Darum geht's: LEGO hat im Jahr 2008 einige ziemlich coole Indiana Jones-Sets zum Verkauf angeboten, die es jetzt so nicht mehr im Handel gibt. Ein großer Bruder wollte seinem kleinen Bruder einige davon schenken und hat sie gebraucht ergattern können. Allerdings als Display-Version für 220 US-Dollar.

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Ist das ein guter Deal? Genau diese Frage stellt der Reddit-User im vergangenen Jahr der Community, allerdings nachdem er das Display-Set bereits gekauft hat.

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Die kurze Antwort: Nein, eher nicht. Da sind sich die allermeisten Menschen in den Kommentaren ziemlich einig. Viele formulieren es aber auch diplomatisch bis höflich, indem sie schreiben, es wäre egal, was hier bezahlt wurde, solange der Käufer damit zufrieden sei.

Daran liegt's:

Es kommt ohne das normalerweise bei solchen Display-Sets angebrachte Plastik, das zur Abdeckung und zum Schutz dient.

Die einzelnen LEGO-Sets, Figuren und Steine sind bei solchen Ausstellungsstücken in der Regel zusammengeklebt oder mindestens am Untergrund festgeklebt.

Wir haben es hier nicht mit neuen, originalverpackten LEGO-Sets zu tun, das hier gilt sowieso schon als gebraucht.

Im neuen, unbenutzten Zustand wären die hier dargestellten LEGO-Sets mit den Nummern 7620, 7621, 7622 und 7623 wohl gut und gerne über 800 Euro wert, aber gebraucht wären es dann auch nur noch knapp 300. Aufgeklebt und ohne Display-Glas sinkt der Wert allerdings noch einmal drastisch.

In den Kommentaren schreibt ein User beispielsweise solche Display-Sets würden oft von den Läden einfach entsorgt und von Fans dann aus dem Müllcontainer gefischt. Dementsprechend könnten sie sogar komplett kostenlos ergattert werden, da sie eigentlich zerstört werden müssten. Nur eben jetzt nicht mehr.

Das ist aber eigentlich egal: Wie der Reddit-User schreibt, handelt es sich dabei immer noch um 16 Jahre alte LEGO-Sets, die heutzutage nicht mehr so einfach zu bekommen sind.

Außerdem soll es eben ein Geschenk für den kleinen Bruder sein, der großer Indiana Jones-Fan ist. Dementsprechend dürfte der sentimentale Wert dieses Geschenks noch einmal deutlich höher liegen.

Dieser Artikel erschien bereits in einer früheren Version auf GamePro.de.

Was ist das meiste Geld, das ihr jemals für ein Geschenk ausgegeben habt? Was war das coolste Geschenk, mit dem ihr beglückt wurdet?