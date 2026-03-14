Pokémon Rot/Blau: Ich habe 25 Jahre gebraucht, um diesen offensichtlichen Grafikunterschied zwischen den Editionen zu bemerken und kann's kaum fassen

Die beiden Editionen Pokémon Rot und Blau haben auf dem Game Boy Color standardmäßig unterschiedliche Farbpaletten eingestellt. Habt ihr's gewusst?

Linda Sprenger
14.03.2026 | 19:00 Uhr

Pokémon Rot hat auf dem GBC eine andere Farbpalette als Pokémon Blau. Pokémon Rot hat auf dem GBC eine andere Farbpalette als Pokémon Blau.

Alte Pokémon-Hasen können die größten Unterschiede zwischen den klassischen Editionen Rot und Blau wahrscheinlich im Schlaf aufsagen: Glurak auf dem Cover von Rot, Turtok auf dem Cover von Blau. Und in der einen Edition können wir einige Taschenmonster fangen, die wir in der anderen nicht finden. Soweit so bekannt.

Aber ein Fakt ist mir zumindest erst jetzt bewusst geworden, über 25 Jahre nach dem Release. Und dieser Unterschied ist so offensichtlich, dass ich mir an den Kopf fasse.

Unterschiedliche Farbpaletten auf dem Game Boy Color

Beim Scrollen durch Reddit ist mir letztens ein Post eines Pokémon-Fans ins Auge gesprungen. Redditor "HaanSoligen" schrieb vor einer Weile, dass er/sie erst nach über 20 Jahren einen offensichtlichen Unterschied zwischen Rot und Blau bemerkt habe: Beide Editionen nutzen auf dem Game Boy Color eine unterschiedliche Farbpalette.

Video starten 2:23 Pokémon Rot, Blau und Gelb feiern auf dem Nintendo 3DS ein Comeback

In diesem Moment wurde mir bewusst: "Stimmt, das ist mir damals als Kind selbst nie aufgefallen": Pokémon Rot nutzt auf dem GBC standardmäßig eine rötliche Farbpalette. Und Pokémon Blau – ihr ahnt es sicherlich – verwendet hingegen eine bläuliche Farbpalette.

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Und vielleicht kennt ihr folgenden Game Boy Color-Fakt ebenfalls noch nicht: Nutzt ihr Nicht-GBC-Spiele auf einem Game Boy Color, dann könnt ihr die Farbpalette vor dem Spielstart ändern: Dazu müsst ihr den A- oder B-Knopf gedrückt halten und eine beliebige Richtungstaste drücken, sobald das Game Boy Color-Logo des Handhelds beim Hochfahren erscheint.

Probiert's mal aus, wenn ihr noch einen GBC zu Hause herumliegen habt!

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Dieser Artikel erschien bereits in einer früheren Version auf GamePro.de.

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Genre: Rollenspiel

Release: 08.10.1999 (GBC)

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