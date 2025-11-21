Läuft gerade Frieren Staffel 2: Neuer Trailer zeigt, wie die Reise ab dem 16. Januar 2026 weitergeht
Cassie Mammone
21.11.2025 | 11:25 Uhr

Ein neuer Trailer stimmt auf die zweite Staffel von Frieren ein. Die Elfenmagierin macht sich mit ihren Gefährt*innen auf in den gefährlichen Norden.

Frieren Staffel 2 erscheint ab dem 16. Januar 2026 bei uns im Simulcast auf Crunchyroll. 
vor einer Stunde

vor einer Stunde

