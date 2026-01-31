In Frieren Staffel 2 hat das Animationsstudio einfach eine Referenz auf eine viral gegangene Fanzeichnung eingebaut

Fans von "Frieren: Nach dem Ende der Reise" haben in der zweiten Staffel eine Szene entdeckt, die verblüffende Ähnlichkeit mit einem viralen Meme aus dem vergangenen Jahr aufweist.

Jusuf Hatic
31.01.2026

Frieren: Staffel 2 zeigt sich als Meme-Kenner - das Animationsstudio hat wohl einfach eine Referenz auf eine viral gegangenen Fanzeichnung eingebaut. (© Kanehito Yamada, Tsubasa Abe Crunchyroll) Frieren: Staffel 2 zeigt sich als Meme-Kenner - das Animationsstudio hat wohl einfach eine Referenz auf eine viral gegangenen Fanzeichnung eingebaut. (© Kanehito Yamada, Tsubasa Abe / Crunchyroll)

Frieren: Nach dem Ende der Reise ist auf die Bildschirme zurückgekehrt: Seit dem 16. Januar 2026 läuft die zweite Staffel des beliebten Fantasy-Anime auf Crunchyroll.

Schon in der zweiten Folge hielt Frieren eine Überraschung parat: Eine Fanzeichnung, die insbesondere wegen der Reaktionen auf die leicht missratene Perspektive viral gegangen ist, wird in der zweiten Folge vom Animationsstudio Madhouse mit einer kleinen Hommage geehrt.

Das "Frieren Looking Up"-Meme erklärt

Das Meme, das unter den Bezeichnungen "Frieren Looking Up" oder "Friangle" bekannt ist, entstand im November 2025, als ein Reddit-Beitrag von "SpaceDev1" eine Fanzeichnung der Hauptfigur Frieren aus einer aufwärts gerichteten Perspektive teilte.

Die Zeichnung gelangte trotz ungleichmäßiger Proportionen – insbesondere einer ungewöhnlich geformten Kinnpartie – schnell virale Verbreitung und löste eine Welle an Variationen und Nachahmungen aus.

Die Reaktion der Community auf SpaceDev1s Werk war außerordentlich positiv. Statt Kritik brach eine Welle des konstruktiven Feedbacks ein.

  • Selbst die englische Frieren-Sychronsprecherin Mallorie Rodak beteiligte sich am Meme und nahm die Originalzeichnung kurzerhand als ihr neues Profilbild auf der X-Plattform.
  • Andere Künstler*innen nahmen die Herausforderung an und erstellten eigene Interpretationen der schwierigen Perspektive.
Die Hommage in der aktuellen Folge

In der zweiten Folge der zweiten Staffel von Frieren: Nach dem Ende der Reise scheint Animationsstudio Madhouse genau dieses Meme aufgegriffen zu haben.

Die Episode mit dem Titel "Der Held des Südens" zeigt Frieren während einer Kampfsequenz, wie sie ihren Kopf nach oben richtet, um die Bewegung eines Dämons zu verfolgen. Die Kameraführung, der Blickwinkel und die Bildkomposition weisen nach Ansicht vieler Fans deutliche Parallelen zum ursprünglichen Fanart-Bild auf:

Ob es sich hierbei wirklich um eine bewusste Referenz handelt, lässt sich nicht endgültig bestätigen - Madhouse selbst schweigt zum Thema und genießt mutmaßlich einfach nur das angerichtete Chaos in der Community. Denkbar ist es zumindest: Zwar sind die ersten paar Folgen vor einem jeden Staffelstart zumeist schon fertig produziert; kleinere Anpassungen sind aber immer wieder möglich.

Habt ihr euch am Frieren-Meme beteiligt?

