Dragon Ball Super: Fans freuen sich auf den nächsten Anime-Arc und spekulieren über Son Goku als Super Saiyajin 5

Dragon Ball hat zum 40. Jubiläum der Franchise einige Neuankündigungen fallen gelassen. Unter anderem wird der Super-Anime fortgesetzt - mutmaßlich erhalten wir spätestens 2027 neue Folgen. Diese Ankündigung nehmen Fans mal wieder zum Anlass, um über einen mögliche Form des Super Saiyajin 5 zu spekulieren.

Spoilerwarnung: Im folgenden Artikel geht es um im Anime noch nicht gezeigte Inhalte aus dem Dragon Ball Super-Manga.

"Ihr seid nicht bereit"

Seit dem Ende von Dragon Ball GT im Jahr 1997 spekuliert die Fan-Community über weitere Super Saiyajin-Stufen. Während Dragon Ball Super den Weg über göttliche Transformationen ging – Super-Saiyajin God, Blue oder Ultra Instinkt – blieb die klassische nummerierte Linie bei Super Saiyajin 4 stehen (falls ihr den GT-Ableger als Kanon anseht).

Das hindert Fans nicht daran, über weitere Transformationen nachzudenken und entsprechende Fanzeichnungen zu veröffentlichen.

Die angekündigte Fortsetzung von Dragon Ball Super bietet den perfekten Anlass hierfür, denn Son Goku perfektioniert im Rahmen des "Galactic Patrol"-Arcs die Ultra Instinkt-Form.

Goku kann im "perfekten Ultra Instinkt" weitere Formen und Fähigkeiten hinzufügen - etwa das Kaioken. Warum also nicht auch Formen wie den Super Saiyajin 4? Zumindest die von "RobieArt" und später von "GamingNextDoor" gefärbte Fanzeichnung zeigt uns, wie eine solche Form aussehen könnte:

In der Fanzeichnung selbst seht ihr Goku mit dem für Ultra Instinkt-Formen klassichen weißen Haar; die Pracht erinnert allerdings deutlich mehr an die erwähnte SSJ4-Form.

Für einige der Fan-Kommentare kommt dieses Aussehen verdächtig nahe an eine ältere Fanzeichnung, die ebenfalls den Super Saiyajin 5 zeigen sollte und für mächtig Verwirrung sorgte.

Tatsächlich schaltet Son Goku auch im Galactic Patrol-Arc nicht die fünfte Stufe des "klassischen" Super Saiyajins frei. Nach Ansicht von "MStringerz" bleibt dennoch die Hoffnung, dass die obige Fanzeichnung zumindest nahe an einen möglichen Super Saiyajin 5 herankommt.

Was haltet ihr von der fangemachten SSJ5-Form?