"Beste 5 Dollar, die ich je ausgegeben habe" - Spieler findet GPU für gerade einmal 5 Dollar und die könnte 2026 seine Rettung sein

Die 5-Dollar-GPU funktioniert offenbar bestens. (Bild: 12kdaysinthefire auf Reddit)

2026 schickt sich an, ein ziemlich trauriges Jahr für PC-Hardware zu werden. Durch die weltweite Speicherkrise dürften nahezu alle Komponenten deutlich teurer werden. Umso glücklicher ist deshalb der Fund eines Reddit-Users.

Ordentliche Grafikkarte günstiger als ein Kaffee

Der KI-Boom der letzten Jahre fordert aktuell einige Opfer. Seit Herbst 2025 herrscht weltweit eine nie dagewesene RAM-Knappheit. Da Arbeitsspeicher für so ziemlich alles digitale gebraucht wird, weitet sich die Krise 2026 auch auf andere Produkte und Branchen aus. Hardware wird teurer und schlechter verfügbar.

39:01 3.000€ für eine Grafikkarte? Die Hardware-Krise ist zurück – und sie ist schlimmer!

Dem Reddit-User "12kdaysinthefire" könnte das, zumindest in einem Bereich, ziemlich egal sein. Er hat nämlich, wie er in einem aktuellen Post berichtet, eine Radeon RX 5700 XT in einem Second-Hand-Laden für gerade mal 4,99 US-Dollar gefunden.

Umgerechnet sind das aktuell etwa 4,20 Euro. Laut dem User funktioniert die GPU noch einwandfrei und er bezeichnet den Kauf wenig überraschend als die besten 5 Dollar, die er 2026 ausgegeben hat. Den Post findet ihr hier:

Was ist das für eine Grafikkarte? Die Radeon RX 5700 XT ist nicht mehr ganz frisch, aber trotzdem durchaus zu gebrauchen. Laut dem großen GPU-Vergleich der GameStar ist die Power der Karte ungefähr vergleichbar mit der RTX 4060.

Ein System mit einer solchen Grafikkarte ist zwar nicht dafür ausgelegt, absolute Grafikkracher in 4K und mit maximalen Details zu spielen, in Full HD sollte aber nahezu jedes Spiel problemlos und mit ansehnlichen FPS-Zahlen laufen. Natürlich haben auch andere Komponenten einen Einfluss darauf.

So oder so ist es ein ziemlich guter Fund. Für 5 US-Dollar kann man da im Grunde nichts falsch machen. Das sehen die User in den Kommentaren unter dem Post ähnlich.

Einige User schreiben etwa, dass sie die Karte selbst 2019 gekauft haben und bis heute zum Zocken nutzen. Wenn die Ansprüche nicht zu hoch sind, kann man sich damit offenbar ein ziemlich solides System zusammenstellen.

Habt ihr auch schonmal einen ähnlichen guten Deal gemacht? Welche Grafikkarte nutzt ihr aktuell?