Nach Elden Ring: FromSoftware kündigt Mech-Action an und bringt Armored Core zurück

Nach dem Zwischenland geht's in ganz andere Gefilde. Elden Ring Entwicklerstudio FromSoftware hat während der Game Awards keinen Story-DLC gezeigt. Stattdessen wurde ein neues Mech-Actionspiel angekündigt. Mit Armored Core 6: Fires of Rubicon soll die Reihe wiederbelebt werden.

Das wissen wir über die Mech-Action

Wenn wir FromSoftware hören, denken wir meistens sofort an all die Souls-Spiele, für die das Studio inzwischen so bekannt wie beliebt ist. Aber das Entwicklerteam hat nicht nur Action-RPGs in düsteren Fantasywelten herausgebracht, sondern steckt auch hinter der Armored Core-Reihe, die auf Shooter-Action mit Mechs setzt.

Hier könnt ihr euch den Trailer zum Reboot anschauen, das während der Game Awards gezeigt wurde:

2:47 Armored Core 6: Mechwarrior bekommt Konkurrenz von einem Genre-Veteranen

Inzwischen ist das Franchise allerdings etwas eingestaubt, denn seit knapp zehn Jahren ist kein neuer Ableger erschienen. Das soll nun mit einem Reboot geändert werden und mit diesem können wir bereits im Jahr 2023 rechnen. Erscheinen wird es auf Xbox One, Xbox Series X/S, PS4, PS5 und PC.

Hier findet ihr die wichtigsten News rund um die Game Awards, von den Gewinnern, über die neuen Spieletrailer, bis zu eime ausgewählten Highlight:

Ein genaues Release-Datum ist noch nicht bekannt und viel mehr Infos zum Spiel selbst haben wir auch nicht, abgesehen von dem, was der Trailer liefert. Dieser setzt hauptsächlich auf Atmosphäre und zeigt uns gigantische Mechs, die einander an den Kragen gehen sowie jede Menge Vernichtung und Düsteres: Ein Planet, der von Feuer vernichtet wird und eine Planetenoberfläche, die von eisiger Kälte überzogen ist.

Kennt ihr die Armored Core-Reihe bereits? Habt ihr Bock auf düstere Mech-Action?