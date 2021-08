From Software arbeitet wohl an PS5-exklusivem Soulslike und es ist nicht Bloodborne 2

Aktuell arbeitet Entwickler From Software am neuen "Souls"-Spiel Elden Ring, das für PS4, PS5, Xbox One und Series X/S erscheint. Nun scheint es aber, als könnte zusätzlich ein neuer PS5-exklusiver Titel beim Entwickler der Dark Souls-Reihe in Arbeit sein.

Neues PS5-exklusives Soulslike soll kommen

Darum gehts: Aufgegriffen wurde das Gerücht vom bekannten Insider Shpeshal Nick, Mitgründer des Xbox Era Podcasts. Damit reagierte er auf einen Tweet von HazzadorGamin, in dem nicht nur von einer angeblichen Sony State of Play am 19. August gesprochen wird, sondern auch einem neuen Soulslike von Entwickler From Software exklusiv für PS5. Viel ist über den Titel nicht bekannt, es soll sich aber definitiv nicht um Bloodborne 2 handeln.

Link zum Twitter-Inhalt

Shpeshal Nick bezieht sich hierbei auf den neuen Soulslike-Titel, zur State of Play äußert er sich nicht (allerdings hat James Jarvis, Produzent der Future Games Show, bereits Gerüchte zu einer neuen State of Play geteilt, die sich mit dem Originaltweet decken.)

Allzu überraschend wäre ein neuer Sony-Exklusivtitel dabei nicht. Zwar arbeitet From Software nicht ausschließlich mit Sony zusammen, hat aber mit Bloodborne und Demon's Souls bereits in der Vergangenheit PlayStation-Exklusivtitel veröffentlicht.

Wie verlässlich ist die Quelle? Shpeshal Nick ist kein Unbekannter, wenn es um Leaks und Gerüchte geht. Zuletzt hatte er etwa den Ghost of Tsushima Iki Island-DLC geleakt. Dennoch handelt es sich hierbei bisher um Gerüchte, ihr solltet die Aussage also wie immer mit einer ordentlichen Prise Salz nehmen.

Ohnehin wird From Software aller Wahrscheinlichkeit nach vorerst den Fokus auf die Entwicklung ihres nächsten Titels Elden Ring legen.

Alle Infos zum Souls-Game findet ihr hier:

Neuer Wipeout-Teil kommt wohl auch

Im Zuge der Gerüchte um ein neues Soulslike hat Shpeshal Nick zudem ein weiteres Gerücht geleakt. So soll für die PS5 und PSVR 2 ein neuer Teil der WipEout-Reihe kommen. Für die Entwicklung des futuristischen Rennspiels sei demnach Lucid Games verantwortlich. Der letzte Teil der Reihe, die WipEout Omega Collection, erschien 2017.

Freut ihr euch über einen neuen PS5-Exklusivtitel? Was für ein Spiel würdet ihr euch von From Software wünschen?