FromSoftware verrät, wie es künftig mit Singleplayer-Spielen wie Elden Ring weitergeht

Elden Ring ist mit Shadow of the Erdtree abgeschlossen. Nun sind erst mal zwei Multiplayer-Titel angekündigt.

Das hätte vor einigen Monaten wahrscheinlich noch kaum ein FromSoftware-Fan vermutet: Der beliebte Elden Ring- und Dark Souls-Entwickler hat zwar zwei neue Spiele angekündigt, aber bei beiden handelt es sich um Multiplayertitel.

Jetzt fragen sich natürlich Freund*innen der gepflegten Souls-Schnetzelei, ob das auf eine komplette Neu-Ausrichtung des Studios hinweist. FromSoftware-Chef Hidetaka Miyazaki hat sich in einem Interview mit Nintendo dazu geäußert, wie es um die Singleplayerzukunft beim Studio steht.

Die ganz große Überraschung, aber auch eine kleine Enttäuschung für so machen Singelplayer-Souls-Fan, war letzte Woche die Ankündigung des Switch 2-Exklusives The Duskbloods. Dabei handelt es sich nämlich nicht um einen Bloodborne-Nachfolger, sondern um ein PvPvE-Spiel.

Trotzdem müssen wir nicht fürchten, dass FromSoftware Einzelspielertiteln jetzt den Rücken kehrt. Miyazaki hat sich in einem Interview zu dem Titel aber auch dazu geäußert. Der Studiochef erklärt:

Als Randnotiz will ich eine Sache ansprechen. Wie zuvor erwähnt, ist es [The Duskbloods] ein Multiplayertitel, aber das bedeutet nicht, dass wir als Unternehmen beschlossen haben, mit künftigen Titeln mehr in eine Multipayer-fokussierte Richtung zu gehen.

Die Nintendo Switch 2-Version von Elden Ring wurde ebenfalls angekündigt und wir haben immer noch vor, aktiv Spiele wie dieses mit Singeplayer-Fokus zu entwickeln, die mehr unserem traditionellen Stil entsprechen.