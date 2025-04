Oh Yeah! Elden Ring erscheint für die Nintendo Switch 2, es gibt neue Waffen und mehr

Elden Ring erscheint für die Nintendo Switch 2.

Habt ihr Bock, Elden Ring bald genüsslich im Handheld-Modus unter der Bettdecke zu spielen, damit sich eure tausend Bildschirmtode etwas kuscheliger anfühlen? Dann her gehört: Das gefeierte Open World-Abenteuer von FromSoftware erscheint als Tarnished Edition für die Nintendo Switch 2.

Release von Elden Ring für Switch 2 noch in diesem Jahr: Elden Ring: Tarnished Edition erscheint 2025 für die Nintendo Switch 2, aber es gibt leider noch kein genaues Release-Datum.

Elden Ring: Tarnished Edition erscheint 2025 für die Nintendo Switch 2, aber es gibt leider noch kein genaues Release-Datum. Wann erscheint die Nintendo Switch 2? Die Konsole selbst wird hingegen am 05. Juni 2025 auf den Markt kommen.

Elden Ring wurde in einem kurzen Teaser-Trailer für die kommende Nintendo-Konsole angekündigt. Noch ist unklar, was genau in der Version für die Nintendo Switch 2 steckt. Wir gehen aber davon aus, dass neben dem Hauptspiel auch der Standalone-Story-DLC Shadow of the Erdtree enthalten sein wird. Sobald wir mehr wissen, updaten wir diesen Artikel.

0:42 Elden Ring für die Hosentasche - Das bockschwere Rollenspiel kommt für die Switch 2

Neuerungen in der Switch 2-Version: Laut offiziellem Nintendo-Account auf Twitter/X bringt die Switch 2-Version von Elden Ring nicht nur neue Waffen und Rüstungen, sondern lässt uns auch das Aussehen unseres Reittierts alias Torrents anpassen.

Infos zur Konsole, Neuankündigungen, Trailer und mehr - Alle Informationen zur Nintendo Switch 2 Direct findet ihr in unserem Livestream:

Dieser Artikel wird fortlaufend mit neuen Informationen geupdatet. Also wenn wir mehr über die Elden Ring für Nintendo Switch 2 wissen, erfahrt ihr es hier.

Das erwartet euch in Elden Ring: Elden Ring führt uns erstmals in der Geschichte von FromSoftwares knallharten Action-RPGs in eine Open World, die wir frei bereisen können. Am bockschweren Spielprinzip hat sich hingegen nichts geändert: Noch immer verprügeln wir zahlreiche fiese Gegner und noch fiesere Bosse in der Third Person Perspektive. An der Geschichte von Elden Ring war der bekannte Game-of-Thrones-Autor George R. R. Martin maßgeblich beteiligt.

Verratet es uns doch gerne in den Kommentaren: Habt ihr Bock, Elden Ring noch einmal auf der Nintendo Switch 2 zu erleben? Und mal generell gefragt: Was war euer Highlight der Nintendo Switch 2 Direct? Wir freuen uns sehr auf eure Antworten!