The Duskbloods: Release, Gameplay, Plattformen und alle Infos zum neuen FromSoftware-Spiel mit Bloodborne-Vibes

Nein, das ist nicht Bloodborne 2. Oder Bloodbornes. Es ist The Duskbloods.

Was war das denn? Ein Jäger ... äh ... Fiebertraum? Das dürfte sich so mancher FromSoftware-Fan gefragt haben, als während der Switch 2-Präsentation überraschend das neue Spiel The Duskbloods enthüllt wurde.

Der Titel sieht auf den ersten Blick wie ein Mix aus Elden Ring, Bloodborne und Nightreign mit ein wenig eingestreutem Lies of P aus – und bringt dazu noch Jetpacks und Dinos mit. Was wir tatsächlich vom neuen FromSoftware-Spiel zu erwarten haben, erfahrt ihr hier.

Release: Wann erscheint The Duskbloods?

Im ersten Trailer zu The Duskbloods wurde 2026 als Release-Jahr angegeben. Näheres wissen wir noch nicht. FromSoftware-Spiele erscheinen gerne um den Monat März herum, aber bis wir mehr erfahren, müssen wir uns wohl noch gedulden.

3:34 The DuskBloods: FromSoftware kündigt neues Soulslike mit erstem Gameplay-Trailer an

Plattformen: Worauf können wir The Duskbloods zocken?

The Duskbloods erscheint exklusiv für die Nintendo Switch 2. Das ist einigermaßen überraschend, nachdem Demon's Souls und das Remake PS3-, beziehungsweise PS5-Exklusives waren und Bloodborne exklusiv auf der PS4 erschien.

Auf der ersten Switch sah es dagegen allgemein mau mit FromSoftware-Spielen aus. Immerhin Dark Souls Remastered kann aber auf der Nintendo-Konsole gezockt werden.

Gameplay: Was ist über die Spielmechaniken bekannt?

The Duskbloods kommt zwar von FromSoftware und lässt uns auf den ersten Blick an Elden Ring, Bloodborne und Co. denken, wird aber zumindest kein Souls-Spiel im klassischen Sinne.

Stattdessen erwartet uns laut der offiziellen Webseite des Entwicklers PvPvE-Action, bei der sich Spielende nicht nur mit KI-Feinden, sondern auch mit anderen Spieler*innen bekämpfen. Bis zu acht Personen sollen sich dabei ins Gefecht stürzen.

Im Trailer waren Bossmonster, Souls-typische Nahkampfwaffen, ziemlich durchschlagende Feuerwaffen, ein Jetpack und ein T-Rex zu sehen. Zudem rauschte ein Zug durch die düsteren Gassen. Es dürfte also ein wilder Mix auf uns zukommen.

Story: Wie sieht es mit Lore und Setting bei The Duskbloods aus?

Auch wenn FromSoftware sich wieder gewohnt kryptisch gibt, ist bereits klar, dass der Name Programm ist. Wir werden im Spiel zu einem Mitglied der "Blutfamilie der Dämmerung" und haben dank des Konsums von mächtigem Lebenssaft Spezialfähigkeiten erlangt. Die Gefechte, die wir austragen, drehen sich um das "Erste Blut", beziehungsweise "das Blut des Beginns".

Obwohl The Duskbloods kein klassisches Singleplayer-Action-RPG wird, gehen wir davon aus, dass gerade die Bosse im Spiel wieder mit einer dedizierten Hintergrundgeschichte daherkommen. Den Eindruck erweckte jedenfalls auch der Trailer. Und wir wollen unbedingt wissen, was es mit dieser knuffigen Ratte ganz am Ende auf sich hat, deren runendurchzogenes Fell an Elden Ring erinnert.

Preis: Was kostet The Duskbloods

The Duskbloods soll erst 2026 erscheinen. Preise und Editionen wurden noch nicht bekanntgegeben. Die ersten Vollpreisspiele für Switch 2 schlagen jedoch mit 80 bis 90 Euro zu Buche.