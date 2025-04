Eigentlich wollte ich keine Multiplayer-Spiele von FromSoftware, aber The Duskbloods ist jetzt ein Grund dafür, dass ich mir die Switch 2 bestellt habe

Als The Duskbloods während der Direct gezeigt wurde, glaubte Samara zuerst, es sei nur ein wilder Traum.

Vor knapp 10 Jahren habe ich mich in Souls-Spiele verliebt und lasse mich seither in den Titeln liebend gerne immer wieder frikassieren. Von großen, furchteinflößenden Bossen. Oder auch mal von kleinen, nervigen Gnomen – jedenfalls von KI-Gegner*innen, wie das eben bei der klassischen Souls-Singleplayererfahrung der Standard ist.

Koop war bisher für mich in diesem Genre bestenfalls eine nette Nebensache, PvP ein klarer Fall von "nein, danke". Trotzdem hat der Trailer zu FromSoftwares kommendem PvPvE-Titel The Duskbloods den Ausschlag gegeben, dass ich den Vorbesteller-Knopf für die Switch 2 gedrückt habe.

Samara Summer Samara versinkt gerne ganz tief in klassischen Singleplayertiteln und macht um Multiplayerspiele meist einen Bogen, besonders wenn PvP angesagt ist.



Videospiele stellen für sie Eskapismus dar, dank dem sie gerne die Welt samt anderer Spielender kurz vergisst. Und speziell in den Souls-Spielen vermisste sie beim kompetitiven Multiplayer bisher oft die Fairness, sowohl aufgrund des Verhaltens anderer Personen als auch dank Lags.



Das Soulsfieber hat sie 2016 zum Release von Dark Souls 3 erwischt, als sie eigentlich nur mal einen Charakter im Editor bauen wollte. Jetzt, etwa neun Jahre später, hat sie alle Souls-Spiele von FromSoftware und zahlreiche Genre-Titel von anderen Entwicklern gezockt und will die knüppelharten Action-RPGs nicht mehr missen.

Switch 2 oder nicht? Das war für mich lange die Frage

Die Gerüchteküche brodelte monatelang, die Enthüllung der Switch 2 und ihrer Spiele war nur eine Frage der Zeit. Ich wusste aber während der ganzen Zeit nicht so recht, ob ich mich darauf freuen soll und letztendlich selbst zuschlagen würde.

Ich war in den letzten Jahren sicher nicht der treueste Nintendo-Fan: Die Switch Lite ist bei mir spätestens seit Einzug des Steam Decks im Regal verstaubt, da ich kaum Exklusivtitel gezockt habe und bei anderen Spielen die Hardwarepower, die praktische Steam-Bibliothek und die Möglichkeit (manche) Mods zu nutzen, schätze. Meine letzte eigene Nintendo-Konsole davor war der SNES – ja, wirklich!

An der Switch 2 habe ich aber natürlich schon allein aus beruflichen Gründen Interesse: Eigene Eindrücke von frischer Hardware sind schließlich immer spannend. Dazu ein Mario Kart mit offener Spielwelt und schickem Look, ein auf Krawall gebürsteter Donkey Kong, irgendwann auch ein neues 3D-Mario und Animal Crossing: Irgendwie habe ich auf all das schon Bock.

Auf der anderen Seite wäre da aber natürlich der hohe Preis, der sich für mich nur dann auszahlt, wenn ich die Konsole auch regelmäßig zur Hand nehme. Und darüber entscheiden dann eben nur die Exklusivspiele.

3:34 The DuskBloods: FromSoftware kündigt neues Soulslike mit erstem Gameplay-Trailer an

Die Pros und Cons hätten sich wohl die Waage gehalten und ich weiter hin- und herüberlegt, wenn die Direct nicht zwischendrin noch eine echte Überraschung im Gepäck gehabt hätte: Bloodbor … äh … The Duskbloods.

Was für Bloods bitte? Zuerst war ich völlig baff, dann fasziniert

Bei der Ankündigung des neuen FromSoftware-Spiels ist mir die Kinnlade runtergeklappt. Viktorianische Vampire, Dinos und Jetpacks vereint in einem Trailer meines Lieblingsstudios stand definitiv nicht auf meiner Bingokarte für die Nintendo Direct.

Das ist The Duskbloods in aller Kürze Mehr zum Thema The Duskbloods: Release, Gameplay, Plattformen und alle Infos zum neuen FromSoftware-Spiel mit Bloodborne-Vibes von Samara Summer Die Charaktere kommen mit Spezialfähigkeiten und Waffen und sind über Belohnungen anpassbar.

The Duskbloods ist das kommende Switch 2-exklusive PvPvE-Spiel von FromSoftware.

Die Lore dreht sich um Bloodsworns, Vampire, die dank des roten Lebenssafts übernatürliche Fähigkeiten gewinnen.

Im Gameplayloop geht es in der Regel darum, bis zum Schluss zu überleben und sich dabei KI-Gegner*innen und Spielenden zu stellen.

Es soll aber auch andere Objectives geben, beziehungsweise Sonderfälle, bei denen sich Spieler*innen zusammentun müssen, um sich Monstern zu stellen.

Nachdem ich mich ein paar Mal gekniffen habe, um zu überprüfen, dass das kein Fiebertraum war, stand für mich fest: Das muss ich spielen! Zugegebenermaßen war die Info, dass ich mich in The Duskbloods nicht nur mit Monstern und NPCs rumschlagen werde, sondern auch mit anderen Spieler*innen messen muss, ein kleiner Dämpfer.

PvP hat mir in FromSoftware-Spielen noch nie übermäßig Spaß gemacht – aber Ende letzten Jahres habe ich auch noch gesagt, dass ich ein Koop-Spiel wie Nightreign nicht brauche, woraufhin ich im Netzwerktest eines Besseren belehrt wurde.

Nach der positiven Erfahrung freue ich mich wie ein Schnitzel auf das Elden Ring-Koop-Spin-off, weshalb ich jetzt auch offen für einen weiteren Schritt aus der Komfortzone bin.

Das liegt unter anderem auch daran, dass ich einige Aspekte an The Duskbloods extrem spannend finde, weil sie wie stimmige Weiterentwicklungen bekannter Konzepte klingen: So können wir beispielsweise durch die freischaltbaren Charakteranpassungen mehr über die Hintergründe dieser und die allgemeine Lore erfahren.

Wer braucht schon eine Feuerhüterin, wenn es diesen Rat-Geber gibt?

Das passt gut zum Storytelling über Itembeschreibungen, das From seit jeher forciert. Unterschiedliche Rollen machen uns mal zu Verbündeten, mal zu Erzfeind*innen anderer Personen. Diese Komponente lässt mich an die Covenants, also die Fraktionen, aus Dark Souls, denken.

Außerdem bin ich ganz froh, dass FromSoftware-Chef Hidetaka Miyazaki zugibt, selbst kein großer PvP-Fan zu sein und daher vorhat, vielseitige andere Objectives und Bonusziele ins Spiel zu bringen. Und bevor ich's vergesse: Für die niedliche Ratte aus dem Trailer, die, wie ich jetzt erfahren habe, die Rolle der Feuerhüterinnen aus Dark Souls übernimmt, würde ich töten!

Ich bin daher einfach gespannt, was mich in diesem ganz neuartigen FromSoftware-Spiel erwartet und hoffe, dass die spannenden Innovationen mich letztendlich packen. Fürs Erste haben sie den letzten Anreiz gegeben, mir die Switch 2 ins Wohnzimmer zu stellen.

Dass ich mit der Vorbestellung nicht noch etwas gewartet habe – schließlich ist der Duskboods-Release erst für 2026 geplant – hatte zusätzlich natürlich mit anderen Faktoren zu tun, nicht zuletzt dem beruflichen Aspekt. Trotzdem war das Multiplayer-Vampir-Souls für mich das letzte Fünkchen, mit dem die Switch 2-Vorfreude schließlich so richtig gezündet hat.

Was haltet ihr bisher von The Duskbloods?