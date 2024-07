Funko Fusion ist Fan-Service in Bestform und könnte damit eines der charmantesten Spiele des Jahres werden

Funko Fusion erscheint im September – wir haben das Spiel präsentiert bekommen.

Viele von euch dürften eine oder mehrere von ihnen zuhause haben. Die Funko Pop-Figuren mit ihren markanten großen Köpfen gibt es mittlerweile zu fast jeder größeren popkulturellen Marke, über 13.000 (!) unterschiedliche sind bislang erschienen.

Deswegen ist es eigentlich ein Wunder, dass die knuffigen Dekorationsobjekte erst im Jahr 2024 ihren ersten großen Videospielauftritt bekommen. Mit Funko Fusion ist es im September soweit und wir haben in einer Präsentation erfahren, was das genau für ein Spiel ist und was uns darin erwartet.

Das haben wir gesehen Wir wurden zu einer knapp einstündigen Remote-Präsentation über Discord eingeladen, in der Arthur Parsons, der Design Director und Co-Founder von Entwickler 10:10 Games, die Grundlagen von Funko Fusion erklärte und Ausschnitte aus drei Welten zeigte.

Funko Fusion: Die Fakten

Genre: Action-Adventure

Action-Adventure Spielerzahl: 1-4

1-4 Plattformen: PS5, Xbox Series X/S, PS4, Switch, PC

PS5, Xbox Series X/S, PS4, Switch, PC Release: 13. September 2024

Über 20 bekannte Lizenzwelten

Funko Fusion schnappt sich über 22 Lizenzen von beliebten Marken wie Jurassic World, Zurück in die Zukunft, Der weiße Haioder Masters of the Universe und quetscht sie in ein Third-Person-Action-Adventure, das ihr entweder alleine oder im Online-Koop mit bis zu vier Personen zocken könnt. Insgesamt wird es über 60 spielbare Figuren geben, jede davon in jeder Themenwelt.

Der Ausbruch der Dinos in Jurassic World ist eines der großen Ereignisse in der entsprechenden Themenwelt.

Eine verwinkelte Spielzeugfabrik fungiert als Hub-Areal, von hier aus könnt ihr dann in jedes der Themengebiete hineinspringen. Laut Design Director Arthur Parsons wird es auch eine übergreifende Story geben, Details wollte er allerdings noch nicht verraten.

Die Themenwelten selbst sollen dabei ein "Best-of" der jeweiligen Franchises sein. Im Jurassic World-Areal erlebt ihr beispielsweise den Ausbruch der Dinos aus dem ersten Teil mit, geht aber später auch auf die Jagd nach dem Indoraptor aus "Das gefallene Königreich".

Alle zum Start enthaltenen IPs im Überblick Jurassic World

The Thing

Masters of the Universe

The Umbrella Company

Scott Pilgrim vs. the World

Zurück in die Zukunft

Five Nights at Freddy’s

Child’s Play 2

Megan

Invincible

Battlestar Galactica

Xena

Hot Fuzz

Der weiße Hai

Shaun of the Dead

Voltron

Nope

Missionsbasiertes Gameplay, wachsender Mechanismenmix

Innerhalb der offen angelegten Gebiete könnt ihr euch frei bewegen, das Ziel darin ist die Erfüllung diverser Aufgaben. In Jurassic World gilt es beispielsweise 5 Dilophosaurier zu finden und zu erledigen, in Masters of the Universe begebt ihr euch auf die Suche nach 3 Bösewichten. Durch das Besiegen von Gegnern mit sammelt ihr Vinylsteinchen, mit denen ihr an überall verteilten Maschinen Items bauen könnt.

Die Figürchen können unterschiedliche Nah- und Fernkampfwaffen einsetzen, um Gegner zu erledigen.

Grüne Automaten spucken beispielsweise Booster wie Regenerationskits oder erhöhte Geschwindigkeit aus, rote Automaten statten euch mit neuen Waffen aus. Besonders interessant sind die blauen Maschinen, denn dort bekommt ihr spezielle Gameplay-Mechaniken.

Jede Themenwelt führt dabei eine neue ein, in Masters of the Universe sind das beispielsweise Portale, die ihr nutzen könnt, um an vorher unerreichbare Stellen zu gelangen. Einmal gefunden, sind diese Mechanismen später auch in anderen Themenwelten einsetzbar.

Das Gameplay wirkt in den gezeigten Sequenzen sehr actionlastig, laut Arthur Parsons soll es aber auch kleinere Rätsel- und Knobeleinlagen geben, wenn beispielsweise eine verschlossene Tür mit einem bestimmten Mechanismus geöffnet werden muss.

Jede Themenwelt hat eine andere Gewichtung beim Action-Rätsel-Mix, das ganze Spiel ist dabei auch im Koop mit bis zu vier Personen spielbar – allerdings nur online, einen Splitscreen gibt es nicht.

Unglaublich charmant

Was bei der Präsentation in jedem Fall schon sehr deutlich wird, ist die unglaubliche Liebe zum Detail. In jeder Welt gibt es zig Easter-Eggs und witzige Kleinigkeiten für Kenner*innen der im Spiel vertretenen bekannten Marken zu entdecken, viele Objekte sind interaktiv und die Charakterauswahl sieht aus wie ein großes Funko-Pop-Regal, in dem die Figuren in ihren halbdurchsichtigen Verpackungen stecken.

Funko Fusion wird mit viel Liebe zum Details präsentiert, in den Levels sind zahlreiche Easter-Eggs versteckt.

Und obwohl wir uns natürlich aufgrund der Art der Präsentation noch keinen wirklichen Eindruck von der Technik machen können, sah das Gezeigte schon sehr gut und charmant aus. Funko Fusion läuft auf der Unreal Engine 5 und bietet dadurch beispielsweise besonders ausgefeilte Lichteffekte.

Uns sind aber vor allem die hervorragend animierten Figürchen und die leicht unterschiedlichen Grafikstile jeder Welt positiv aufgefallen.

Während die Jurassic World-Gebiet beispielsweise einen eher realistischen Look hat – sofern man das bei den süßen Figuren mit den großen Köpfen überhaupt sagen kann – hat das Masters of the Universe-Areal einen deutlich comicartigeren Anstrich.

1:43 Funko Fusion: Neues Actionspiel lässt euch als Funko Pop! Figur durchs Multiversum reisen

Weitere beliebte Marken bereits in Planung

Für Langzeitmotivation sollen in Funko Fusion besonders gut versteckte Figuren sowie “Cameo Levels” sorgen. Und das dürfte enorm motivierend sein, denn die Figuren sind wie beschrieben in jeder Welt spielbar. Wir stellen es uns jedenfalls extrem witzig vor, als Jurassic World-Dilophosaurus durch die Welt von Battlestar Galactica oder Hot Fuzz zu streifen.

Zum Start im September ist Funko Fusion übrigens noch nicht fertig. Weitere Marken (z.B. The Walking Dead) sind laut Arthur Parsons bereits in Planung und werden zukünftig ins Spiel kommen, zum Start soll aber nichts künstlich zurückgehalten werden. Potenzial gibt es mit den angesprochenen 13.000 Figuren jedenfalls mehr als genug.