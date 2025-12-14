Pragmata: Alles zu Release, Story und Gameplay des ungewöhnlichen Sci-Fi-Actionspiels von Capcom

Im Artikel findet ihr alles Wichtige zu Pragmata von Capcom.

Pragmata galt nach seiner Ankündigung lange als das verschollene Sci-Fi-Actionspiel von Capcom, nachdem der ursprünglich geplante Release im Jahr 2022 um gleich mehrere Jahre nach hinten verschoben wurde. In den vergangenen Monaten hat sich jedoch einiges getan.

Erstes Gameplay wurde gezeigt und mittlerweile wissen wir auch, wann wir die mysteriöse Mondbasis zusammen mit Protagonist Hugh und seiner jungen Androiden-Begleiterin Diana erkunden dürfen.

Update vom 12. Dezember: Wir haben den Release ergänzt und die Switch 2-Version hinzugefügt. Auf Steam könnt ihr euch derweil schon eine Demo von Pragmata herunterladen.

Das Wichtigste zu Pragmata in Kürze

Pragmata erscheint am 24. April 2026 für PS5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch 2 und PC. Der Preis für das Actionspiel liegt bei 59,99 Euro.

Den neuen Trailer von den The Game Awards könnt ihr euch hier anschauen:

1:42 Pragmata: Capcom verrät, wann das Sci-Fi-Abenteuer erscheint und enthüllt Switch-2-Version

Autoplay

Mit Blick auf die Geschichte erwartet euch Science-Fiction, die in naher Zukunft angesiedelt ist. Genauer schlüpft ihr in die Rolle von Hugh Williams, der auf dem Mond schauen soll, warum der Kontakt zu einer dortigen Einrichtung abgebrochen ist.

Natürlich verläuft seine Mission nicht reibungslos, Hugh wird verletzt und in großer Not von einem Androiden-Mädchen namens Diana gerettet. Fortan müssen sich die beiden zusammen durch die Mondbasis schlagen und einen Weg aus dem Schlamassel finden.

Mehr von Capcom Angespielt: Ich hoffe, Capcom hat sich mit Pragmata nicht komplett verpokert von Dennis Müller

So spielt sich Pragmata

Pragmata sieht auf den ersten Blick wie ein klassischer Third-Person-Shooter aus, Capcom hat sich jedoch einen besonderen Twist für das Gameplay einfallen lassen. Bevor Hugh Schaden an Feinden anrichten kann, muss Diana zunächst in einer Art Hacking-Minispiel ihre Verteidigungssysteme knacken.

Inhaltsverzeichnis:

Auf den kommenden Seiten gehen wir noch mehr in die Tiefe und verraten euch unter anderem mehr über Hugh und Diana und wie sich das ungewöhnliche Duo gemeinsam dem Kampf gegen abtrünnige Roboter stellt.

Was sagt euer Gefühl bei Pragmata? Gelingt Capcom ein außergewöhnlicher Sci-Fi-Shooter, oder steckt das Spiel bereits zu lange in der Entwicklung?