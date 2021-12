Das Jahr 2021 war voll mit großen Spielemessen und Livestreams. E3, gamescom, Showcases großer Entwickler ... aber nicht alle davon hatten auch wirklich viele große Kaliber dabei. Das soll mit den Game Awards 2021 anders aussehen, denn Moderator Geoff Keighley heizt bereits kräftig die Gerüchteküche an. Zuvor hieß es bereits, dass uns beim Event 40 bis 50 Spiele gezeigt werden sollen - und vier oder fünf davon sollen das Kaliber eines Elden Ring haben.

Große Ankündigungen stehen ins Haus

Host der Show Geoff Keighley sprach kürzlich über die Präsentation von Elden Ring beim Summer Game Fest, die im Juni zweifellos das Highlight des Abends war. In dem Zusammenhang ließ er es sich auch nicht nehmen, den Hype für die Game Awards weiter zu schüren.

Bei den Game Awards gibt es wahrscheinlich vier oder fünf Sachen auf diesem Level. Ich kann es nicht erwarten, das den Leuten zu zeigen.

Obwohl diese Behauptung natürlich erstmal recht vage ist, befeuert es auch weiter Fan-Hoffnungen. Es kursieren nämlich zahlreiche Gerüchte über Reveals zu The Last of Us, Breath of the Wild 2 oder Starfield und Elder Scrolls 6. Bei vier bis fünf großen Ankündigungen stehen die Chancen gut, dass einige Kandidaten davon am 9. Dezember gezeigt werden. Alle bereits bestätigten Spiele und Gerüchte haben wir euch hier zusammengefasst:

Wenn ihr wissen wollt, wo wie und wann ihr selbst bei den Game Awards zuschauen könnt, wer für die Preise nominiert ist und was es sonst noch zu wissen gibt, dann haben wir euch hier alle Infos rund um die Game Awards aufgelistet.

Auf welche große Ankündigung hofft ihr bei den Game Awards? Oder interessiert ihr euch mehr für die Geheimtipps des Abends? Verratet es uns in den Kommentaren!