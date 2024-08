Eines der wohl obskursten Game Boy Advance-Spiele ist ein Blutzuckermessgerät

Glucoboy für den GBA war eine denkwürdige Erfindung, die an Diabetes erkrankten Menschen helfen sollte, ihren Blutzuckerspiegel zu überprüfen.

Wer an Diabetes erkrankt ist, muss mehrmals am Tag den eigenen Blutzuckerwert messen. Um dieses gerade für Kinder unangenehme Prozedere zu vereinfachen, kam Familienvater und Entwickler Paul Wessels Anfang der 2000er auf eine geniale Idee: Warum Menschen nicht einfach spielerisch zum regelmäßigen Blutzuckermessen motivieren?

Nach langen Gesprächen mit Nintendo und einer zumindest in Australien erfolgreichen Finanzierungskampagne erblickte im Jahr 2007 schließlich der Glucoboy das Licht der Welt. Eines der wohl ungewöhnlichsten Game Boy Advance-"Spiele" aller Zeiten.

Das steckt hinter dem Glucoboy

Beim Glucoboy handelt es sich um ein Blutzuckermessgerät, das als Cartridge in den Game Boy Advance-Slot gesteckt werden kann. Wie herkömmliche medizinische Blutzuckergeräte misst der Glucoboy die Zuckerwerte, indem sich der Nutzer/die Nutzerin mit der mitgelieferten Nadel in den Finger sticht und die Blutprobe dann ins Gerät einführt.

Anschließend wandelt das Gerät die gemessenen Werte in digitale Punkte um. Diese Punkte können dann wiederum eingesetzt werden, um sich Vorteile in den beiden darauf installierten Spielen zu verschaffen:

Lost Star Saga - Ein rundenbasiertes SciFi-RPG im Stile von Final Fantasy 6, bei dem ihr nach euren verlorenen Mitgliedern eurer Spaceship-Crew sucht und Aliens bekämpft. Power-Ups für Charaktere sowie Items werden freigeschaltet, indem der eigene Blutzuckerwert mithilfe des Glucoboys gemessen wird.

- Ein rundenbasiertes SciFi-RPG im Stile von Final Fantasy 6, bei dem ihr nach euren verlorenen Mitgliedern eurer Spaceship-Crew sucht und Aliens bekämpft. Power-Ups für Charaktere sowie Items werden freigeschaltet, indem der eigene Blutzuckerwert mithilfe des Glucoboys gemessen wird. Knock 'em Downs - Ein Action-RPG im Stile von Earthbound, bei dem ihr euch durch einen Jahrmarkt kämpft. Power-Ups sowie Items werden ebenfalls freigeschaltet, indem der eigene Blutzuckerwert mithilfe des Glucoboys gemessen wird.

Laut YouTuberin Kelsey Lewin sind beide Titel sogar ganz solide und spaßig. In ihrem Video geht sie noch näher auf die Geschichte des Glucoboys ein und zeigt sogar Gameplay-Szenen:

Wessel pitchte die Idee gegenüber Nintendo, jedoch waren die Executives zunächst verwundert über seine Idee, da Diabetes bei Kindern in Japan seltener vorkommt als in den USA (via lostmediawiki). Schließlich erlaubte das Unternehmen Wessel doch, den Glucoboy mit Unterstützung eines australischen Investoren zu entwickeln und auf den Markt zu bringen. Außerhalb von Australien kam das Gerät allerdings nie auf den Markt.