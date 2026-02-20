Nintendo-Glückspilz findet Game Boy Color in durchsichtigem Lila für schlappe 2,79 Euro im Laden - Community findet: Das ist eigentlich schon geklaut

Nintendo-Fans und Schnäppchenjäger haben offenbar recht große Überschneidungen. Dieser Mensch hier vereint auf jeden Fall beides in sich.

David Molke
20.02.2026 | 19:31 Uhr

So günstig kann ein Game Boy Color in lila und durchsichtig sein! (Bild: reddit.comuserHeirloominate) So günstig kann ein Game Boy Color in lila und durchsichtig sein! (Bild: reddit.com/user/Heirloominate/)

Unglaublich, was manche Leute für Glück haben. Falls ihr auf der Suche nach einem Game Boy color in durchsichtigem Lila seid, solltet ihr vielleicht auch einmal in eurem örtlichen Second Hand-Laden nachschauen. Womöglich könnt ihr dort einen für unter 3 Euro ergattern, so wie diese Person hier. Allerdings gehört dazu eine riesige Portion Glück.

Es geschehen Zeichen und Wunder: Game Boy color für 2,79 Euro

Auf Reddit tummeln sich offenbar die Glückspilze. Dieser hier berichtet davon, in einem Goodwill-Store (also einem mehr oder weniger wohltätigen Second Hand-Laden, in dem Gebrauchtes auch für einen guten Zweck verkauft wird) auf einen Game Boy Color gestoßen zu sein, der nur 3,49 US-Dollar kosten sollte.

Das ist natürlich ein Preis, der so gut ist, dass man einfach zuschlagen muss. Dabei spielt es eigentlich gar keine Rolle, ob man überhaupt losgegangen ist, um einen Game Boy zu kaufen. Wer hier nicht zugreift, ist selbst schuld. Immerhin sprechen wir hier von 3,49 Dollar, das sind umgerechnet gerade einmal 2,79 Euro.

Der gebrauchte Game Boy Color kommt dann auch noch in einem wirklich coolen, durchsichtig-lilanen Look daher und scheint in ziemlich gutem Zustand zu sein. Zumindest sind keine größeren Schäden auf den Bildern zu erkennen, und das Gerät funktioniert auch noch. Was will man mehr? Eben!

Hier könnt ihr euch den absoluten Schnapper samt Foto vom unglaublichen Preisschild anschauen:

Manche Leute kaufen für mehr Geld Geräte, die nicht mehr funktionieren, um sie dann zu reparieren. Das Ganze ist also ein echter Mega-Glücksgriff und das sorgt dann natürlich auch für die entsprechenden Reaktionen in den Kommentaren.

Viele Menschen beklagen sich, dass es bei ihnen nie solche Schnäppchen zu finden gibt. Ihre Second Hand-Läden hätten in der Regel nicht einmal Elektro-Geräte – und dem kann ich nur beipflichten. Ich habe jedenfalls bisher in keinem Berliner Second Hand-Geschäft solche coolen Gaming-Schnäppchen entdeckt. Selbst auf Flohmärkten muss man in Deutschland schon großes Glück haben, würde ich sagen.

Aber vor allem drehen sich die meisten Reaktionen natürlich um den komplett absurden, geradezu wahnwitzig günstigen Preis. Der ist so niedrig, dass der Top-Kommentar scherzhaft meint, das sei eigentlich gestohlen.

Manche können das aber sogar noch toppen: Eine Person schreibt, für einen Game Boy Advance sogar nur 2,99 Dollar gezahlt zu haben und eine weitere erklärt, tatsächlich eine PS5 umsonst bekommen zu haben. Allerdings dürfte das wohl kaum ein Fund in einem Laden gewesen sein wie hier.

Was war euer bester, günstigster Hardware-Kauf? Interessieren euch überhaupt gebrauchte Klassiker wie dieser hier?

