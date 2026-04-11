"WOWOWOWOW" - Crimson Desert-Spieler hadert mit der Grafik auf seiner PS5, ist dank den Einstellungstipps der Community jetzt aber komplett baff

Crimson Desert die bestmögliche Grafik zu entlocken, ist gar nicht mal so einfach. Umso größer ist die Freude, wenn man es hinbekommt.

Chris Werian
11.04.2026 | 19:31 Uhr

Bei Crimson Desert müsst ihr genau beachten, was ihr einstellt, um die beste Optik zu bekommen. Bei Crimson Desert müsst ihr genau beachten, was ihr einstellt, um die beste Optik zu bekommen.

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Pearl Abyss macht es Spieler*innen wirklich nicht leicht, die tolle Grafik von Crimson Desert in seiner schicksten Form zu genießen. Auf den Konsolen gibt es zig unterschiedliche Einstellungen, die das Open World-Adventure richtig hübsch, im Umkehrschluss aber auch echt unschön erscheinen lassen.

Auch dieser Redditor hatte mit den ganzen Optionen seine Problemchen, aber dank der Community kann er jetzt viel mehr von der grafischen Opulenz des Titels abrufen.

Mit den richtigen Einstellungen versetzt Crimson Desert diesen Spieler ins Staunen

Dass Crimson Desert ein technisch beeindruckendes Spiel ist, sollte eigentlich kein Geheimnis mehr sein. Für Besitzer*innen einer Basis-PS5 (oder einer Xbox Series X) ist es aber gar nicht mal so leicht, die richtigen Grafikeinstellungen zu finden, da die vorhanden Optionen nicht gut von ihren dazugehörigen Beschreibungstexten aufgedröselt werden.

Dabei wäre das enorm hilfreich, denn sie nehmen massiv Einfluss auf die Darstellung des Spiels.

Einen kleinen Eindruck der unterschiedlichen Grafikmodi haben wir für euch im Video festgehalten:

Video starten 4:38 Crimson Desert auf der "normalen" PS5: Die Basis-Version läuft gut, aber um einen Grafikmodus solltet ihr einen großen Bogen machen

Der User lixmdvs88 hat daher nach knapp 50 Stunden im Spiel mal nachgefragt, was denn die besten Einstellungen sind, um mehr aus der seiner Ansicht nach auch auf einer Basis-PS5 schönen Grafik rauszuholen.

Er spielte bisher im Leistungsmodus und der ist – wie im verlinkten Video zu sehen – alles andere als gut optimiert. Auf seine Frage hin hagelte es jede Menge Empfehlungen, von denen der Spieler folgende übernommen hat:

  • Grafikmodus: Balance
  • HDR: An
  • V-Sync: An
  • Festgelegte 4K-Auflösung: An
  • Intensität des Kamerarüttelns: 0
  • Qualität der Partikeleffekte: 20
  • Unschärfe-Intensität: 0
  • Schärfentiefe: Aus

Damit ließe sich die Grafik deutlich im Vergleich zum Leistungsmodus verbessern und der User zeigt sich auch sehr begeistert vom Ergebnis. Lediglich die wabernde Beleuchtung in Innenräumen stören den Adventure-Fan noch immer, um diese ein wenig stabiler zu gestalten, müsste er jedoch in den Qualitätsmodus mit 30 fps statt 40 fps wechseln.

Dort wird eine höhere Qualitätsstufe beim Ray-Tracing zugeschaltet, aber auch die ist aufgrund der begrenzten Rechen-Power der Standard-Konsolen alles andere als fehlerfrei.

Da die Pro-Fassung ebenfalls mit etlichen Bildproblemen in schattigen Arealen zu kämpfen hat, bliebe lixmdvs88 auch effektiv nur der Griff zur PC-Version und einem leistungsfähigen Rechner, um eine absolut makellose Ray-Tracing-Darstellung zu erhalten.

Crimson Desert:
Ein grafisch beeindruckendes Open World-Spiel für die Konsolen, aber ich kann alle verstehen, die das nicht so sehen
von Chris Werian
Ein grafisch beeindruckendes Open World-Spiel für die Konsolen, aber ich kann alle verstehen, die das nicht so sehen

Ansonsten ist der User aber nah an unseren empfohlenen Einstellungen, wobei wir in ein paar Punkten anderer Meinung sind:

  • So ist der Crimson Desert-Fan etwa im Balance-Modus unterwegs, obwohl er auf einem Fernseher mit 60 Hertz spielt. Das bedeutet, dass im Vergleich zum Qualitätsmodus eine ungleichmäßigere Taktung der Frames für einen unrunden Bildeindruck sorgt. 40 fps gehen nämlich rechnerisch nicht optimal in einem 60 Hertz-Signal auf. Immerhin ist die Eingabeverzögerung aber dank der leicht höheren Framerate im Balance-Modus minimal niedriger als im Qualitätsmodus.
  • Die Schärfentiefe empfehlen wir außerdem eingeschaltet zu lassen, da sie Zwischensequenzen und Dialogen einen stärkeren Fokus auf die dargestellten Charaktere verleiht, indem der Hintergrund unscharf gezeichnet wird. Auf den restlichen Teil des Spiels hat die Einstellung keine Auswirkung.

Des Weiteren raten wir davon ab, die feste 4K-Einstellung zu wählen, da diese einen großen Einfluss auf das Spielgefühl je nach Grafikmodus nehmen kann. Dazu mehr auf Seite 2 des Artikels.

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Crimson Desert

Crimson Desert

Genre: Action

Release: 19.03.2026 (PC, PS5, Xbox Series X/S)

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