Spieler findet Retro-Schatz, den jemand einfach in den Müll gepfeffert hatte - hat jetzt funktionierenden Game Boy mit mehreren Spielen

Wer günstige Retro-Hardware sucht, wird aktuell günstiger im Müll fündig, als online.

Retro-Gaming ist ein interessantes, aber auch kostspieliges Hobby. Da beißt man sich heute gerne nochmal in den Allerwertesten, weil man damals die "veraltete" Konsole für kleines Geld abgegeben hat.

Oder noch schlimmer: Die Eltern kennen den Wert der alten Hardware im Keller nicht und schmeißen sie einfach weg. Da ist es gut, wenn andere nochmal genauer hinschauen und solche Schätze vor der Müllpresse retten.

Echte Highlights, die nicht für die Tonne sind

Genau das ist jetzt dem Verwandten eines Reddit-Users passiert. Sein Cousin hat mehrere alte Gaming-Geräte einfach im Müll gefunden – darunter ein gelber Game Boy Color, Pokémon Gelb, Zelda: Link’s Awakening und sogar einen Sega Mega Drive mit Spielen wie Sonic 2.

Also im Grunde genau die Art Sammlung, für die andere aktuell ein kleines Vermögen bezahlen.

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Gerade deshalb dürfte dieser Fund für Retro-Fans ein kleiner Stich ins Herz sein. Während alte Spiele und Konsolen aktuell oft zu hohen Preisen gehandelt werden, landen funktionierende Geräte offenbar trotzdem noch im Müll – sei es aus Unwissenheit oder einfachem Desinteresse.

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Dabei sind einige der gefundenen Titel absolute Klassiker. Vor allem Pokémon Gelb und Zelda: Link’s Awakening gehören für viele zur Kindheit dazu.

Ein einzigartiges Spiel mit interessanten Features

Besonders spannend ist aber ein anderes Spiel aus dem Fund: Pokémon Pinball für den Game Boy Color.

Das Modul hat nämlich eine besondere Cartridge mit Batteriefach, die ein Rumble-Feature ermöglicht. Der Game Boy vibriert also beim Spielen – etwas, das damals ziemlich ungewöhnlich war.

Gleichzeitig läuft das Spiel trotzdem auf dem alten Schwarz-Weiß-Game Boy und passt sich dabei sogar visuell an. Zusätzlich unterstützt es den Game Boy Printer, mit dem sich Highscores ausdrucken lassen konnten.

Immerhin hat jemand den Fund entdeckt, der den Wert dahinter erkennt. Statt endgültig zu verschwinden, bekommen die Geräte so ein zweites Leben. Das lässt unser Herz als Retro-Fans auf jeden Fall höher schlagen.

Habt ihr schon einmal Hardware weggeworfen und es dann bereut?