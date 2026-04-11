Crimson Desert mit umfangreichem Charakter-Editor: Mit dieser Mod habt ihr 98 Gesichter und 159 Frisuren zur Auswahl und spielt als weibliche Kliff

Ihr wollt lieber als Frau in Crimson Desert unterwegs sein? Kein Problem.

Der Open-World-Hit Crimson Desert hat viele Stärken: belohnende Erkundung, intensive Kämpfe und zahlreiche Features, mit denen ihr hunderte Stunden verbringen könnt. Wo das Spiel aber schwächelt, sind Story und Charaktere. Kliff könnte man auch durch einen Pappaufsteller ersetzen und sein Charisma würde nur bedingt darunter leiden.

Deshalb stellen sich viele Fans die Frage: Warum kann man eigentlich keinen eigenen Charakter erstellen? Die Mod-Community hat diese Frage gehört und direkt eine Antwort parat.

Aus Kliff wird Kliffa

Zumindest im späteren Spielverlauf könnt ihr Kliff sowie Damiane und Oongka anpassen. Später schaltet ihr nämlich Barbiere frei, die Haare und Bärte umfassend verändern können. So habt ihr immerhin ein wenig Freiraum, wie euer eigener Kliff aussehen soll.

0:31 Crimson Desert Schattenbringer: So bekommt ihr das begehrte Zweihandschwert Darkbringer

Autoplay

Deutlich weiter gehen dann Mods. Aktuell findet ihr auf NexusMods die Mod Character Editor – Female, mit der ihr Kliff auch zur Frau machen könnt. Also Kliffa, oder so ähnlich.

Die Modifikation hat es jetzt schon in sich. Mit 98 Gesichtern und 159 Frisuren sind euch fast keine Grenzen gesetzt. Einzelne Gesichtsmerkmale lassen sich allerdings nicht frei anpassen – dafür ist die Engine schlicht nicht ausgelegt.

Auch die meisten Rüstungen wurden angepasst und funktionieren problemlos mit Kliffs neuer Physiologie.

Allerdings solltet ihr zusätzlich die Mod „Kliff Female Voice“ installieren. Diese wandelt Kliffs Stimme mithilfe von KI in eine weibliche Version um und funktioniert mit allen Sprachversionen des Spiels. Ansonsten ist eure Kliffa eben etwas brummelig.

Ladies First, aber es kommt noch mehr

Der Autor der Mod hat außerdem angekündigt, dass auch eine Männer-Version noch nachgereicht wird. Dann stehen euch auch für den ursprünglichen Kliff weitere Gesichter und mehr Frisuren zur Verfügung.

Und wer weiß: Vielleicht liefert Pearl Abyss selbst noch nach. So wie das Studio in den letzten Wochen auf Fan-Feedback reagiert hat, wäre ein offizieller Charakter-Editor zumindest keine große Überraschung.

Mögt ihr Kliff oder hättet ihr lieber einen offiziellen Charakter-Editor?