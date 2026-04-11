Crimson Desert mit umfangreichem Charakter-Editor: Mit dieser Mod habt ihr 98 Gesichter und 159 Frisuren zur Auswahl und spielt als weibliche Kliff

Falls euch Kliff etwas zu langweilig ist, kann euch eine Mod vielleicht weiterhelfen.

Stephan Zielke
11.04.2026 | 07:08 Uhr

Ihr wollt lieber als Frau in Crimson Desert unterwegs sein? Kein Problem. Ihr wollt lieber als Frau in Crimson Desert unterwegs sein? Kein Problem.

Der Open-World-Hit Crimson Desert hat viele Stärken: belohnende Erkundung, intensive Kämpfe und zahlreiche Features, mit denen ihr hunderte Stunden verbringen könnt. Wo das Spiel aber schwächelt, sind Story und Charaktere. Kliff könnte man auch durch einen Pappaufsteller ersetzen und sein Charisma würde nur bedingt darunter leiden.

Deshalb stellen sich viele Fans die Frage: Warum kann man eigentlich keinen eigenen Charakter erstellen? Die Mod-Community hat diese Frage gehört und direkt eine Antwort parat.

Aus Kliff wird Kliffa

Zumindest im späteren Spielverlauf könnt ihr Kliff sowie Damiane und Oongka anpassen. Später schaltet ihr nämlich Barbiere frei, die Haare und Bärte umfassend verändern können. So habt ihr immerhin ein wenig Freiraum, wie euer eigener Kliff aussehen soll.

Video starten 0:31 Crimson Desert Schattenbringer: So bekommt ihr das begehrte Zweihandschwert Darkbringer

Deutlich weiter gehen dann Mods. Aktuell findet ihr auf NexusMods die Mod Character Editor – Female, mit der ihr Kliff auch zur Frau machen könnt. Also Kliffa, oder so ähnlich.

Die Modifikation hat es jetzt schon in sich. Mit 98 Gesichtern und 159 Frisuren sind euch fast keine Grenzen gesetzt. Einzelne Gesichtsmerkmale lassen sich allerdings nicht frei anpassen – dafür ist die Engine schlicht nicht ausgelegt.

Auch die meisten Rüstungen wurden angepasst und funktionieren problemlos mit Kliffs neuer Physiologie.

Ich liebe die Erkundung in Crimson Desert, aber aus einem Open World-Feature könnte das Spiel noch so viel mehr machen
von Samara Summer
Crimson Desert bekommt Updates mit Schwierigkeitsgraden, neuen Haustieren, neuen Skills für Oongka und Damiane und mehr Endgame-Inhalten
von Samara Summer

Allerdings solltet ihr zusätzlich die Mod „Kliff Female Voice“ installieren. Diese wandelt Kliffs Stimme mithilfe von KI in eine weibliche Version um und funktioniert mit allen Sprachversionen des Spiels. Ansonsten ist eure Kliffa eben etwas brummelig.

Ladies First, aber es kommt noch mehr

Der Autor der Mod hat außerdem angekündigt, dass auch eine Männer-Version noch nachgereicht wird. Dann stehen euch auch für den ursprünglichen Kliff weitere Gesichter und mehr Frisuren zur Verfügung.

Und wer weiß: Vielleicht liefert Pearl Abyss selbst noch nach. So wie das Studio in den letzten Wochen auf Fan-Feedback reagiert hat, wäre ein offizieller Charakter-Editor zumindest keine große Überraschung.

Mögt ihr Kliff oder hättet ihr lieber einen offiziellen Charakter-Editor?

zu den Kommentaren (0)
Kommentare(0)
Kommentar-Regeln von GamePro
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Kommentare einblenden

Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.

Ich habe ein Konto
Kostenlos registrieren
Neueste zuerst
Älteste zuerst
Top Kommentare
Crimson Desert

Crimson Desert

Genre: Action

Release: 19.03.2026 (PC, PS5, Xbox Series X/S)

Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Zum Thema

vor 39 Minuten

Crimson Desert mit umfangreichem Charakter-Editor: Mit dieser Mod habt ihr 98 Gesichter und 159 Frisuren zur Auswahl und spielt als weibliche Kliff

vor 13 Stunden

Ich liebe die Erkundung in Crimson Desert, aber aus einem Open World-Feature könnte das Spiel noch so viel mehr machen

vor 22 Stunden

Crimson Desert bekommt Updates mit Schwierigkeitsgraden, neuen Haustieren, neuen Skills für Oongka und Damiane und mehr Endgame-Inhalten

vor einem Tag

Diabolischer Crimson Desert-Spieler testet in einem fiesen Experiment, wie weit die Gier der klauwütigen NPCs wirklich geht - und lockt sie ins Verderben

vor einem Tag

Crimson Desert-Fan ergattert ultra anstrengende Platin nach 305 Stunden und Community fragt, sich wie das sein kann - Er sagt: "Hauptsache ich esse dabei gesund"
mehr anzeigen
Aktuelle News
alle anzeigen
Crimson Desert mit umfangreichem Charakter-Editor: Mit dieser Mod habt ihr 98 Gesichter und 159 Frisuren zur Auswahl und spielt als weibliche Kliff

vor 32 Minuten

Crimson Desert mit umfangreichem Charakter-Editor: Mit dieser Mod habt ihr 98 Gesichter und 159 Frisuren zur Auswahl und spielt als weibliche Kliff
PS Plus April 2026 - Die neuen Extra- und Premium-Spiele sind im Anmarsch, das sind Datum und Uhrzeit der Enthüllung

vor einer Stunde

PS Plus April 2026 - Die neuen Extra- und Premium-Spiele sind im Anmarsch, das sind Datum und Uhrzeit der Enthüllung
Harry Potter-Fan will seinem Opa alle 8 Filme zeigen und besucht ihn dafür regelmäßig – Als sie durch sind, fasst der Großvater alles in einem perfekten Satz zusammen

vor 11 Stunden

Harry Potter-Fan will seinem Opa alle 8 Filme zeigen und besucht ihn dafür regelmäßig – Als sie durch sind, fasst der Großvater alles in einem perfekten Satz zusammen
Das ist doch so ähnlich wie Pokémon, oder? - One Piece-Darstellerin kannte sich nicht mit Manga aus, aber ihre Rolle hat ihr die Augen geöffnet

vor 12 Stunden

"Das ist doch so ähnlich wie Pokémon, oder?" - One Piece-Darstellerin kannte sich nicht mit Manga aus, aber ihre Rolle hat ihr "die Augen geöffnet"
mehr anzeigen