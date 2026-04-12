LEGO-Baumeister entwirft den wohl berühmtesten Tempel aus Zelda und wir wollen das als offizielles Set!

Schaut man sich manche Bauwerke aus der richtigen Perspektive an, dann fragt man sich, warum es noch kein LEGO Zelda Videospiel gibt.

LEGO hat vor einiger Zeit bereits zwei Sets zu The Legend of Zelda veröffentlicht. Zum einen das letzte Gefecht aus Ocarina of Time, zum anderen den Deku-Baum, der sich sogar in zwei Varianten aufbauen lässt – als Ocarina-Version und als Variante aus Breath of the Wild.

Das ist mittlerweile aber auch schon anderthalb Jahre her. Seitdem haben Fans selbst übernommen und entwerfen eigene Sets, die wir uns am liebsten direkt ins Regal stellen würden.

Ein Eingang, den jeder kennt

Auf TikTok stellt der unter Fans bekannte Baumeister Matticus Bricks regelmäßig neue Sets vor oder zeigt eigene Kreationen, die sich nicht verstecken müssen.

Eines seiner neuesten Bauwerke: der Waldtempel aus Zelda: Ocarina of Time, der vielen Spielern besonders wegen seines ikonischen Eingangsbereichs im Gedächtnis geblieben ist.

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Genau diesen hat er jetzt detailverliebt nachgebaut – inklusive dichter Vegetation, den Ornamenten über dem Eingang und vielen kleinen Easter Eggs für Fans, die genau hinschauen.

Dabei hat er sich an bestehenden LEGO-Sets orientiert und deren Bauweise weiterentwickelt. Besonders die Bäume erinnern stark an das “Love Birds”-Set aus der LEGO-Ideas-Reihe.

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Der Boss schlägt zurück

Offenbar hatte Matticus so viel Spaß am Projekt, dass er es nicht beim Eingang belassen hat. Auch der epische Bosskampf gegen Phantom Ganon wurde nachgebaut.

Hier musste er allerdings ein paar kreative Kompromisse eingehen. Eine sechseckige Arena ist mit LEGO nur schwer stabil umzusetzen. Durch angedeutete Ecken wirkt das Ganze aber trotzdem stimmig.

Besonders cool: Unter der Arena steckt eine Mechanik, die Bewegung ins Modell bringt. So können sich Link und Ganon gegenseitig Projektile zuspielen – ganz wie im Spiel.

So ein Set würden wir uns direkt ins Büro oder Wohnzimmer stellen. In dieser Größenordnung wäre ein offizielles Modell aber vermutlich alles andere als günstig.

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