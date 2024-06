Game Boy-Feeling auf dem iPhone: Mit dieser genialen Handyhülle zockt ihr (fast) wie vor 30 Jahren

Der erste Prototyp des Weirdboy. (Bildquelle: https://ko-fi.com/weirdeetz/gallery#galleryItemView)

Handyhüllen gibt es wie Sand am Meer. Wer seinem Smartphone einen entsprechenden Schutz spendieren will, hat mittlerweile die Auswahl aus unzähligen Modellen aller Formen und Farmen. Da besonders herauszustechen fällt schwer.

Und doch schaffen es einige von Zeit zu Zeit. So wie dieses Case, über das wir kürzlich gestolpert sind. Das Modell nennt sich "Weirdboy" und dürfte vor allem ein Schmakerl für all diejenigen sein, die sich an selige Game Boy-Zeiten erinnern können bzw. mit diesem Gerät aufgewachsen sind.

Ein Hüllen-Hit für Game Boy-Nostalgiker*innen

Denn das Case hat auf der unteren Seite sämtliche Bedienelemente des ersten Nintendo Handhelds, also ein Steuerkreuz, zwei Feuerknöpfe sowie die Start- und Select-Tasten. Der Clou: Das komplette Element mit den Knöpfen lässt sich abnehmen und auf dem Touchscreen platzieren.

Und damit lassen sich dann ein spezieller Game Boy-Emulator ziemlich stilecht bedienen, weil die Knöpfe tatsächlich funktionieren und auf den entsprechenden Stellen des Touchscreens drücken. Ihr zockt mit dem Weirdboy also (fast) wie vor 30 Jahren. In diesem kurzen Video könnt ihr euch einen Eindruck davon verschaffen.

Nicht einfach so zu bekommen

Aber auch ohne den Emulatoren-Einsatz ist der Weirdboy ein ziemlich schickes und einzigartiges Case. Wer jetzt allerdings daran interessiert sein sollte, kann die Hülle nicht einfach so über den Versandhandel oder im örtlichen Media Markt kaufen. Weirdboy ist von der Privatperson Aditya Nugraha Putra erdacht und umgesetzt worden, die Hülle besteht aus 3D-gedruckten Teilen, die teilweise noch zusammengebaut werden müssen.

Wer das Teil haben möchte, kann sich über diesen Link auf eine Warteliste setzen lassen, in der auch einige Disclaimer bezüglich Emulatoren und dem Material der Hülle zu finden sind – und ihr zudem angeben könnt, wieviel Geld euch der Weirdboy wert ist.

Wichtiger Hinweis: Der Weirdboy ist ausschließlich für iPhone-Modelle verfügbar.

Nintendos Game Boy gilt als absolute Kultkonsole und trat in den 90er-Jahren eine regelrechte Handheld-Euphorie los. Kein Wunder also, dass tragbare Konsolen zu einem festen Bestandteil von Nintendos Portfolio wurden.

Vom Game Boy gab es später unter anderem verbesserte Varianten wie eine mit Farbbildschirm oder der Game Boy Advance. Später ersetzte Nintendo den Game Boy mit dem Nintendo DS bzw. dessen 3D-Variante.

Wie findet ihr den Weirdboy? Wäre er was für euch?