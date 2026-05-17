Cleverer Spieler pfeift auf einen echten Game Boy und baut ihn sich aus einem Super Game Boy für den SNES einfach selbst

Rechts im Bild seht ihr den Super Game Boy-Adapter (Bild: reddit.com/user/rei_dos_gatos/).

Einen alten Game Boy wieder aufzumotzen, kann eine sehr gute und vor allem günstigere Alternative dazu sein, sich ein Original in demselben guten Zustand zu kaufen. Es gibt mittlerweile jede Menge Hüllen (sogenannte Shells) und komplette Kits. Aber für diesen Build hier wurde nicht einmal ein echter Game Boy geopfert.

Nintendo-Fan baut sich einen neuen Game Boy aus altem SNES-Adapter

Das Problem mit den meisten dieser Game Boy-Bastelanleitungen besteht nämlich darin, dass man erst einmal einen Original-Game Boy braucht, den man dann für die Einzelteile ausschlachten kann. Aber selbst nicht mehr voll funktionsfähige oder sehr stark zerkratzte Game Boys kosten mittlerweile einiges.

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Autoplay

Günstiger kommen da schon die Super Game Boy-Cartridges daher, mit denen sich klassische Game Boy-Spiele über den SNES auch am Fernseher spielen lassen (was ich als Kind schlicht überwältigend cool fand!). Darin schlummert ein eigener kleiner Prozessor, der natürlich ausgebaut und zum Erstellen eines voll funktionsfähigen Game Boys benutzt werden kann.

Genau das hat der Reddit-User rei_dos_gatos kürzlich laut eigener Aussage zum ersten Mal probiert. Insgesamt habe das ganz hervorragend funktioniert, auch wenn dafür ein ganzer Nachmittag benötigt worden ist. Hier seht ihr eine Bilderstrecke dazu:

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Besonders spannend und interessant an diesem Super DMG-Build ist eben die Nutzung des Super Game Boy-Prozessors. Aber die Lösung liegt auf der Hand, wie der Urheber des Beitrags schreibt: Dort, wo die Person lebt, sind Super Game Boys schon für 10 bis 15 Euro zu haben. Kaputte Originale (DMGs) kosten mindestens 40 Euro und Game Boy Colors liegen irgendwo zwischen 60 und 80 Euro.

Auf die Idee sind natürlich auch schon andere Menschen gekommen und die tummeln sich auch in den Kommentaren unter diesem Beitrag. Eine Person erklärt, sogar schon 20 solcher Builds auf dem Kerbholz zu haben und es gibt im Internet auch schon eigens auf diese DIY-Bastelei zugeschnittene Kits zu kaufen.

Wie findet ihr diesen Build? Hattet ihr früher vielleicht selbst auch schon einen Super Game Boy oder bastelt heute auch an eigenen Handhelds?