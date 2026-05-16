'Echter als das echte Leben': Neue ultrarealistische Cyberpunk 2077-Mod lässt Fans an ihrem Verstand zweifeln

Es gibt eine neue 'Ultrarealistic Ray Tracing'-Mod für Cyberpunk 2077, die Fahrzeuge so aussehen lässt, als wären sie echt.

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Linda Sprenger
16.05.2026 | 19:30 Uhr

Diese Mods für Cyberpubk 2077 begeistern Fans mit Ultrarealismus. Diese Mods für Cyberpubk 2077 begeistern Fans mit Ultrarealismus.

Kleine Vorwarnung: Bei dem unteren Video zu Cyberpunk 2077 müsst ihr euch wahrscheinlich einmal kräftig die Augen reiben. Modder haben das Night City-Abenteuer so aufgemotzt, dass viele Spieler*innen in der Kommentarspalte des YouTube-Clips im ersten Moment gar nicht glauben wollten, dass es sich bei dem gezeigten Material nicht um Videoaufnahmen eines echten Autos handelt.

Aber genug geschnackt, schaut euch das untere Video selbst an. Es zeigt Cyberpunk 2077 mit einer neuen "ultrarealistischen" Ray Tracing-Mod-Sammlung:

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Daraus besteht die Mod-Sammlung

Na, schon am Sabbern? Die Grafik-Enthusiast*innen unter euch können sich die Mod-Sammlung selbst herunterladen, Voraussetzung dafür ist natürlich ein leistungsstarker PC, unter anderem mit DLSS 3.5 und eine Nvidia RTX 4090.

Unter dem oberen YouTube-Video findet sich eine Liste an Mods, die ihr für den "ultrarealistischen" Look installieren müsst:

Grafik-Mods:

  • Nova LUT von theCyanideX (Full Version)
  • Cyberpunk 2077 HD Reworked Project von HalkHogan
  • Custom Very Lightweight Reshade von NextGenDreams

Fahrzeug-Mods:

  • Pagani Zonda Cinque Roadster
  • Lamborghini Aventador SVJ
  • 1993 Nissan 240SX (S13)
  • Porsche 911 GT3 RS
  • Porsche 918 Spyder
  • Ford Mustang RTR Spec 5

Video starten 1:32 Cyberpunk 2077 Phantom Liberty - Der finale Trailer vor dem Release ist da

Fans begeistert: In den Kommentaren unter dem Video finden sich etliche begeisterte Stimmen: "Der Intro-Shot war echter als das echte Leben", scherzt beispielsweise ein YouTube-User. "Ich schwöre, ich dachte, dass der erste Part des Videos aus dem realen Leben stammt".

"Ich dachte, dass jemand einen Pagani besitzt und einen 'Real Life-Look' wie in Cyberpunk damit kreiert", schreibt ein anderer.

Dieser Artikel erschien bereits in einer früheren Version auf GamePro.de.

Wie geht es mit Cyberpunk weiter?

Das polnische Entwicklerstudio hat vor einer Weile bereits bestätigt, dass Cyberpunk 2077 ein Sequel erhält. Dieses trägt aktuell den Arbeitstitel "Orion". Handfeste Infos zum Nachfolger stehen aber noch aus. Alle bislang bekannten Infos dazu haben wir in der oberen GamePro-Übersicht für euch verlinkt.

Nutzt ihr Mods für Cyberpunk 2077 und was haltet ihr von dem oberen Video?

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Cyberpunk 2077

Cyberpunk 2077

Genre: Rollenspiel

Release: 10.12.2020 (PC, PS4, Xbox One, Stadia), 1. Quartal 2022 (PS5, Xbox Series X/S), 05.06.2025 (Switch 2)

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