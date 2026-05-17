Jemand hat einen seltenen Audi R8-Sportwagen gegen Pokémon Karten im Wert von 120.000 Euro eingetauscht

Ein YouTuber hat seinen Audi gegen Sammelkarten getauscht. (Bild: Only Grails Trading auf YouTube)

Wer in den 90ern und den 2000ern aufgewachsen ist, erinnert sich sicher auch noch an ein paar krude Pokémon-Deals, die auf dem Schulhof abgewickelt wurden. Das ist aber nichts gegen diesen Tausch, bei dem ein seltener Sportwagen den Besitzer gewechselt hat.

Audi R8 gegen Pokémon-Sammlung

Der Wert von Pokémon-Karten ist in den letzten Jahren regelrecht explodiert. Besonders seltene Exemplare sowie versiegelte Sets der ersten Generationen werden teilweise für sechs- oder sogar siebenstellige Summen gehandelt.

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Wenn Karten oder Sets in diesen Preisregionen gekauft werden, dann in der Regel direkt mit Geld, etwa über Auktionen. Man kann sie aber natürlich auch einfach tauschen, so wie früher in der Schule. Das hat jetzt zu einem der wohl wildesten Pokémon-Deals der Geschichte geführt.

Der Sammler 'Only Grails Trading' hat nämlich seinen auf insgesamt 50 Exemplare limitierten Audi R8 Exclusive Selection Edition gegen eine komplette Sammlung von Sammelkarten eingetauscht.

Bei dem Sportwagen handelt es sich um eine 2012 veröffentlichte Sonderedition mit besonderer Ausstattung (20 Stück mit 4,2-Liter-V8 und 30 Stück mit 5,2-Liter-V10-Motor). Ursprünglich haben diese Modelle mal zwischen 140.000 Euro und 145.000 Euro gekostet.

Das Video mit der Übergabe könnt ihr euch hier ansehen:

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Das gab's im Gegenzug: Getauscht hat er den Sportwagen gegen einen Mix aus seltenen Karten und noch versiegelten Boxen mit Boosterpacks. Alles stammt aus der "Sonne & Mond"-Ära, also der siebten Generation, die 2016 gestartet ist.

Der Wert der versiegelten Boxen soll bei etwa 75.000 US-Dollar liegen, während die Karten zusammen ungefähr 65.000 US-Dollar wert sein sollen. Umgerechnet entspricht das zusammengerechnet ungefähr 120.000 Euro.

Das Interesse an den versiegelten Boxen ist aber natürlich, dass die Karten darin theoretisch noch um einiges wertvoller sein könnten. Sie könnten aber auch mit dem Öffnen einen großen Teil ihres Werts verlieren, falls sich keine guten Karten darin befinden.

Als Anlage dürften die Pokémon-Karten sogar die bessere Wahl sein. Sollte sich der Markt so weiterentwickeln wie bisher und nicht einbrechen, werden die Karten und Boxen eher noch wertvoller, je mehr Zeit vergeht.

Wofür würdet ihr euch entscheiden? Sportwagen oder Pokémon-Karten?