Im Game Pass stecken gleich 11 Spiele, die für die Game Awards nominiert sind – und ihr solltet sie euch unbedingt anschauen

Hier findet ihr womöglich euer Game Pass-Spiel fürs Wochenende.

Ihr seid Game Pass-Mitglieder und sucht noch was Hochwertiges zum Zocken fürs Wochenende? Gleich 11 Spiele, die bei den Game Awards in unterschiedlichen Kategorien nominiert wurden, stecken aktuell im Abo. Dabei sind einige echte Knaller und weitere Titel, mit denen ihr Spaß haben könnt. Wir verraten euch, welche es sind und in welchen Kategorien sie nominiert wurden.

Das sind die Highlights unter den nominierten Game Pass-Spielen

Hier stellen wir euch die Titel vor, die wir euch besonders empfehlen können.

Forza Motorsport

14:51 Forza Motorsport im Test: Hat sich die lange Wartezeit gelohnt?

Nominiert in den Kategorien: Bestes Sport/Rennspiel, Innovation im Bereich Barrierefreiheit

Forza Motorsport konnte zwar im Test nicht unbedingt mit Innovation überzeugen, ist aber natürlich für alle Rennspiel-Fans eine echte Wucht. Die optimierte Fahrphysik ist für unseren Tester Tobi die beste in der ganzen Seriengeschichte und auch das motivierende Aufleveln, Upgraden und Tunen der Autos kommt gut weg.

Wie zu erwarten, überzeugt die schicke Präsentation auf ganzer Linie mit den detaillierten Automodellen und den richtig hübschen Wettereffekten. Zudem bietet der Titel viele Fahrhilfen- und Barrierefreiheitsoptionen.

Hi-Fi Rush

5:29 Hi-Fi Rush ist ein Rhythmus-Devil May Cry und zeigt sich im 5 Minuten Gameplay-Trailer

Nominiert in den Kategorien: Beste Art Direction, Bestes Audio Design, Bester Soundtrack und Musik, Innovation im Bereich Barrierefreiheit, Bestes Action-Spiel

Hi-Fi Rush war nicht nur ein Shadow Drop, sondern auch ein echter Überraschungs-Hit. Euch erwartet ein richtig spaßiges Rhythmus-/Musik-Actionspiel mit cooler Anime-Grafik. Ihr schlüpft in die Rolle von Chai, dessen Herz durch einen MP3-Player ersetzt wurde und der darum von einer fiesen Firma gejagt wird, die das als "Defekt" ansieht.

Die Story wird mit jeder Menge Humor erzählt und nicht umsonst ist der Titel unter anderem in den Kategorien Soundtrack und Audio Design nominiert. Die rockige Musikuntermalung kommt von Bands wie The Black Keys.

Dead Space

15:49 Dead Space Remake - Test-Video zur grandiosen Neuauflage - Test-Video zur grandiosen Neuauflage

Nominiert in den Kategorien: Bestes Audio Design

Dass das Dead Space Remake lediglich in der Kategorie "Bestes Audio Design" nominiert ist, wirkt womöglich erst mal weniger beeindruckend, aber tatsächlich ist die Sound-Gestaltung für Horrorspiele extrem wichtig. Dead Space funktioniert als waschechter Schocker nämlich nicht nur durch die düsteren Gänge des Bergbauschiffs I.S.G. Ishimura und die gnadenlosen Necromorphs, sondern auch durch die unheimliche bis verstörende Geräuschkulisse.

Die Neuauflage sieht noch mal um einiges schicker aus als das Original. Zum Zocken braucht ihr aber den Game Pass Ultimate, PC Game Pass oder EA Play.

Lies of P

22:14 Lies of P - Test-Video zum Pinocchio-Soulslike

Nominiert in den Kategorien: Beste Art Direction, Bestes Rollenspiel

Lies of P ist streng genommen ein Action-RPG, beziehungsweise Soulslike, und nicht ganz das, was sich viele unter einem klassischen RPG vorstellen. In diesem Genre schlägt es sich aber richtig gut, wie wir auch in unserem Test (und dem oben eingebundenen Video) herausgefunden haben.

Das Souls-Spiel interpretiert die Pinocchio-Geschichte neu und versetzt sie in die gnadenlose Steampunkstadt Krat. Der Puppenjunge, den wir spielen, setzt sich nicht nur mit beliebig aus Griff und Klinge kombinierbaren Waffen gegen Automaten und Monster zur Wehr, sondern auch mit coolen Prothesenarm-Gadgets.

Sea of Stars

10:54 Sea of Stars im Test-Video: Der nächste Rollenspiel-Hit

Nominiert in den Kategorien: Bestes Indiespiel, Bestes Rollenspiel

Sea of Stars ist dagegen ein ganz klassiches Rollenspiel mit Pixelgrafik, das richtig starke Wertungen abgeräumt hat. Euch erwarten rundenbasierte Kämpfe, die aber mit einer Echtzeit-Komponente erweitert werden, bei der das perfekte Timing gefragt ist.

Die Fantasy-Story dreht sich um zwei Geschwister, die über eine Kräfte verfügen, mit denen sie hoffen, einen machthungrigen Alchemisten aufzuhalten.

Diese Spiele sind außerdem dabei

Starfield (Nominiert in den Kategorien: Bestes Rollenspiel)

(Nominiert in den Kategorien: Bestes Rollenspiel) Cities Skylines 2 (Nominiert in den Kategorien: Bestes Sim/Strategiespiel)

(Nominiert in den Kategorien: Bestes Sim/Strategiespiel) Cocoon (Nominiert in den Kategorien: Bestes Indiespiel, Bestes Indie-Debut)

(Nominiert in den Kategorien: Bestes Indiespiel, Bestes Indie-Debut) No Man's Sky (Nominiert in den Kategorien: Bester Community Support)

(Nominiert in den Kategorien: Bester Community Support) Venba (Nominiert in den Kategorien: Bestes Indie-Debut, Games for Impact)

(Nominiert in den Kategorien: Bestes Indie-Debut, Games for Impact) Party Animals (Nominiert in den Kategorien: Bestes Familienspiel, Bestes Multiplayer-Spiel)

Auch in dieser Auswahl sind nominierte Spiele dabei, mit denen ihr viel Spaß haben könnt. Zum neuen Bethesda-RPG Starfield müssen wir wohl kaum mehr sagen. Venba sagt euch dagegen womöglich nichts, ist aber ein kleiner empfehlenswerter Titel, den ihr in rund einer Stunde abschließen könnt. Die Geschichte folgt einer indischen Familie, die nach Kanada auswandert und beim Kochen Erinnerungen wach werden lässt.

Welcher Titel aus der Liste ist euer Favorit?