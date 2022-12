Game Pass: Umfrage deutet neue Abo-Stufe mit Werbung für nur 3 Euro an

Der Xbox Game Pass bekommt eventuell eine neue Abo-Stufe, die auf Werbung und einen sehr niedrigen Preis setzt. Zumindest scheint Microsoft diese Option im Zuge einer Umfrage auszuloten und Stimmen einzuholen, wie eine solche Möglichkeit ankommen würde. Wie genau das funktionieren soll, steht noch nicht fest, es könnte aber eine durchaus attraktive Game Pass-Version werden.

Xbox Game Pass bekommt vielleicht Werbung, aber nur als Option

Darum geht's: Offenbar fragt Microsoft aktuell einige Internet-Nutzer, wie sie eine Abo-Stufe des Xbox Game Pass finden würden, die nur drei Euro im Monat kostet. Dafür müssten Spieler*innen allerdings Werbung in Kauf nehmen (via: ResetEra).

Das wäre drin: Diese Game Pass-Version soll offenbar nicht den kompletten Zugriff auf alle Spiele des Abo-Katalogs geben. Stattdessen würden 'nur' die First Party-Exclusives von Microsoft und allem, was dazu gehört, enthalten sein. Allerdings auch erst sechs Monate nach dem eigentlichen Release der Titel.

Zusätzlich würde vor den Spielen Werbung gezeigt. Was genau dort beworben werden würde, wie lang die einzelnen Videos dauern (sofern es überhaupt Videos wären) und so weiter steht noch nicht fest. Offenbar sollen die Spiele aber nicht durch Werbung unterbrochen werden.

Alle First Party-Exclusives (6 Monate nach Launch)

Kein Cloud-Streaming, keine anderen Spiele

Online-Multiplayer

Werbung vor den Spielen

Xbox Live Gold in gut? Zusätzlich wäre die Online-Multiplayer-Funktionalität gegeben. Das klingt alles in allem nach einer ziemlich attraktiven Alternative für den eher dürftigen Xbox Live Gold-Service. Sollte Microsoft planen, Xbox Live Gold durch diesen Game Pass Light zu ersetzen, könnte das ganz gut klappen.

Wie bei Netflix? Der Game Pass wurde zu Beginn seiner Einführung stets als Netflix für Gaming bezeichnet. Womöglich bleibt sich Microsoft treu, diesem Vorbild zu folgen. Auch Netflix hat vor Kurzem eine günstigere Abo-Stufe mit Werbung eingeführt. Aber der war nur so wenig Erfolg beschieden, dass Netflix bereits Werbetreibenden Gelder zurückzahlen musste, weil es zu wenig Abonnent*innen gab (via: moviepilot).

Mehr dazu, wie der Game Pass momentan funktioniert, findet ihr hier:

Aber Achtung! Aktuell gibt es keinerlei offizielle Ankündigungen in dieser Richtung. Das alles basiert nur auf einer Umfrage. Das heißt, dass solche eventuell existierenden Pläne nicht unbedingt in die Tat umgesetzt werden müssen. Ihr solltet das Ganze aktuell also lieber noch mit Vorsicht genießen.

Wie würdet ihr einen Game Pass mit Werbung und eingeschränktem Lineup für nur 3 Euro im Monat finden?