Games with Gold im Dezember 2022: Diese neuen Gratis-Spiele sind dabei

Alle mit Xbox Live Gold-Abo können sich auch im Dezember 2022 über zwei neue Titel freuen, die ohne zusätzliche Kosten heruntergeladen und gespielt werden können. Mittlerweile hat Microsoft angekündigt, um welche beiden Spiele es sich im letzten Monat des Jahres handeln wird.

Das sind die Games with Gold im Dezember 2022

"Neue" Xbox 360-Titel hat Microsoft schon vor einigen Monaten aus dem Gold-Lineup gestrichen, dementsprechend gibt es auch im Dezember 2022 "nur" noch zwei Xbox One-Titel, die ihr aufgrund der Abwärtskompatibilität allerdings auch problemlos auf eurer Xbox Series X oder Xbox Series S spielen könnt.

Diese Games with Gold sind diesmal dabei:

Colt Canyon (vom 1. bis 31. Dezember)

(vom 1. bis 31. Dezember) Bladed Fury (von 16. Dezember bis 15. Januar)

Im Spotlight: Colt Canyon

0:36 Colt Canyon - Launch-Trailer des pixelblutigen Western-Actionspiels

Genre: Action

Darum geht's: Colt Canyon ist 2D-Shooter mit Roguelike-Elementen der auf minimalistische Pixelgrafik setzt. In dem Western-Setting bekämpft ihr Banditen mit Knarren und TNT, bergt verborgene Schätze und schaltet Verbesserungen frei. Die Level werden für jede Partie zufällig erstellt. Colt Canyon kann auch zu zweit im lokalen Koop-Modus gespielt werden.

Alle Infos zu Xbox Live Gold

Falls ihr noch kein Xbox Live Gold-Abo habt und an einem Abschluss bzw. Details interessiert seid, haben wir diese in einem separaten Artikel für euch gesammelt. Hier erfahrt ihr unter anderem alles zu den Preisen des Service:

18 0 Mehr zum Thema Xbox Live Gold - Spiele, Preise, Vorteile: Alle Infos zum Service

Was gibt es im Dezember bei den anderen Abo-Services?

Auch Abonnent*innen von PS Plus bekommen im Dezember neue Spiele spendiert. Für den PlayStation-Service sind die Titel zwar noch nicht offiziell bestätigt, es gibt aber erste Leaks, die darauf hindeuten, dass im kommenden Monat eine gefeierte Rollenspiel-Trilogie in PS Plus dabei ist.

10 0 Mehr zum Thema PS Plus im Dezember 2022 ist geleakt und die beste Rollenspiel-Trilogie aller Zeiten ist wohl dabei

Und auch alle mit Xbox Game Pass können sich im im Dezember 2022 auf einige Neuzugänge gefasst machen. Eine Liste aller Titel und deren Erscheinungsdaten im Game Pass findet ihr zeitnah auf GamePro.de

Freut ihr euch auf die neuen Spiele bei Games with Gold?