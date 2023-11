Überraschung: Im Game Pass sind jetzt zwei gefeierte Action-RPGs, die ihr spielen solltet

Im Xbox Game Pass können jetzt zwei gefeierte Action-RPGs gespielt werden, die es in sich haben.

Alle mit einem Game Pass-Abo können sich freuen: Ohne große Ankündigung wurden einfach zwei absolute Kracher zum Angebot hinzugefügt. Das heißt, dass ihr euch jetzt gleich doppelt und dreifach in die wilde Action stürzen könnt. Remnant: From the Ashes und der Nachfolger Remnant 2 wurden heimlich, still und leise in den Xbox Game Pass gepackt.

Das ist Remnant: From the Ashes

1:00 Remnant: From the Ashes - Launch-Trailer zum Endzeit-Shooter, den Steam-Spieler aktuell feiern

Release : 2019

: 2019 Genre: "Dark Souls mit Knarren"

Darum geht's: Eine mysteriöse Monster-Armee namens Die Saat macht sich breit und wir wollen das verhindern. Oder, genauer gesagt: In der apokalyptischen Welt von Remnant wüssen wir den Fieslingen jeden einzelnen Meter abtrotzen. Dazu packen wir unsere Schießprügel ein, schnappen uns idealerweise einen oder zwei Koop-Partner und ab geht die wilde Fahrt.

Der Schwierigkeitsgrad ist absolut knackig und das Gameplay mischt Third Person-Shooter mit Dark Souls-Nahkämpfen. Das ergibt insgesamt einen gelungenen wie spaßigen Mix, der sich innerhalb kürzester Zeit eine amtliche Fan-Gemeinde sichern konnte. Vor allem im Koop-Modus kommt richtig Freude auf.

Das ist Remnant 2

1:39 Remnant 2: Gameplay-Trailer verrät Release des Koop-Shooter-Soulslikes

Release : 2023

: 2023 Genre: Koop-Shooter

Nachdem sich Teil 1 direkt zum Kult-Hit entwickelt hat, war die Fortsetzung nur noch eine Frage der Zeit. Remnant 2 setzt dementsprechend auf die Stärken des Vorgängers und liefert mehr von allem, dieses Mal in der Unreal Engine 5. Die Soulslike-Elemente bleiben genauso erhalten wie der Fokus auf Koop-Spaß und wildes Geballer.

Bei Metacritic kommt Remnant 2 auf einen Durchschnitts-Score von 80. Auf Steam am PC konnte sich der Titel teilweise sogar gegen das noch bessere, aber ganz andere Baldur's Gate 3 durchsetzen, was die Verkaufszahlen anging.

Einziger Wermutstropfen: Auf den Konsolen hapert es ab und an etwas bei der Performance.

Remnant 2 wurde sogar bei den Game Awards 2023 in der Kategorie Bestes Actionspiel nominiert. Es könnte also gut sein, dass der Titel nächste Woche bei der großen Zeremonie ausgezeichnet wird. Wollt ihr euch ein Bild davon machen, wie sich das Ganze eigentlich spielt, habt ihr im Game Pass jetzt die perfekte Gelegenheit dazu.

Habt ihr Remnant 1 und 2 schon gespielt oder probiert ihr es jetzt dank Game Pass-Abo aus?