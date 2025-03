Xbox Game Pass Ultimate schenkt euch jetzt jede Menge neue Goodies im Wert von hunderten Euros für Free2Play-Spiele

Spielt ihr eines der oben abgebildeten Free2Play-Spiele, beschert euch das Game Pass-Abo einige Extras.

Der Xbox Game Pass lohnt sich nicht nur für all diejenigen, die die großen Blockbuster in einem komfortablen Abo spielen wollen. Ihr könnt auch ordentlich davon profitieren, wenn ihr eigentlich nur Free2Play-Spiele zockt, die normalerweise gar nichts kosten. Jetzt kommen wieder einige neue Titel hinzu.

Xbox Game Pass Ultimate-Abo bringt ingame-Boni für Free2Play-Titel: Jetzt auch mit The Finals und vielen mehr

Darum geht's: Schon seit einiger Zeit könnt ihr auch in Free2Play-Spielen einige Items und Ähnliches abstauben, wenn ihr ein Game Pass-Abo habt und euch über das entsprechende Konto einloggt. Jetzt hat Microsoft einige zusätzliche Spiele bekannt gegeben, bei denen das so kommt.

Die Boni sind vielfältig und gehen über den einen oder anderen Skin hinaus. In Valorant bekommt ihr beispielsweise alle Agenten freigeschaltet, wenn ihr mit einem Game Pass-Konto spielt. Auch in League of Legends erhaltet ihr Zugriff auf das gesamte Charakter-Roster, wenn ihr ein Abo habt.

So funktioniert's: Ihr müsst euch entweder mit eurem Xbox-Profil in den jeweiligen Free2Play-Titeln einloggen oder euren Xbox-Account mit dem Konto des Spiels verbinden. Dann braucht ihr die Games einfach nur noch ganz normal zu starten und solltet eure Freischaltungen und Boni darin direkt finden.

Das sind die neuen Spiele mit ingame-Boni:

Diese Woche werden die folgenden Spiele neu hinzugefügt, für die ihr mit Xbox Game Pass PC und Ultimate Extras erhaltet.

Aber das war noch nicht alles! Ab April 2025 soll es auch in diesen Spielen hier freigeschaltete Boni geben, wenn ihr den Game Pass Ultimate oder die PC-Version abonniert habt:

Asphalt Legends Unite

Call of Duty: Warzone

Enlisted

War Thunder

Diese Titel sind schon dabei:

Genshin Impact (Konsole)

League of Legends (PC)

Legends of Runeterra (PC)

Overwatch 2 (Konsole und PC)

Teamfight Tactics (PC)

Valorant (Konsole und PC)

Aber auch abseits von Cosmetics und Free2Play-Titeln gibt es im Game Pass natürlich einiges zu sehen und vor allem zu spielen. Erst recht, aber nicht nur, seitdem Activision Blizzard ebenfalls zu Microsoft gehört. Neben den ganz großen Blockbustern reihen sich aber auch kleinere Perlen wie zum Beispiel Avowed ein.

Habt ihr ein Game Pass-Abo und spielt ihr auch Free2Play-Titel? Bei welchen Spielen lohnt sich die Kombination besonders?