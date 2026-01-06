Überraschung: 3 Shadowdrops sind jetzt für den Game Pass erschienen, darunter eine echte Horror-Perle

Es gibt ab sofort drei neue Spiele im Game Pass!

Überraschung: Microsoft hat drei Spiele enthüllt, die ab sofort mit aktivem Game Pass-Abo spielbar sind. Die restlichen Januar 2026-Titel für die erste Monatshälfte dürften in den nächsten Stunden enthüllt werden.

Aber schauen wir uns doch mal die heutigen Game Pass-Shadowdrops an. Dabei handelt es sich um drei Titel auf einen Schlag:

Little Nightmares: Enhanced Edition : Verfügbar seit 06. Januar 2026 für Xbox Series X/S, PC und Cloud - Remaster des Horror-Sidescrollers, das 4K und 60 FPS bietet.

: Verfügbar seit 06. Januar 2026 für Xbox Series X/S, PC und Cloud - Remaster des Horror-Sidescrollers, das 4K und 60 FPS bietet. Brews & Bastards : Verfügbar seit 06. Januar 2026 für Xbox Series X/S, PC und Cloud - Ein Dungeon-Crawler, in dem wir in den Tiefen einer Taverne gegen betrunkene Horden kämpfen.

: Verfügbar seit 06. Januar 2026 für Xbox Series X/S, PC und Cloud - Ein Dungeon-Crawler, in dem wir in den Tiefen einer Taverne gegen betrunkene Horden kämpfen. Bratz Rhythmus & Stil: Verfügbar seit 06. Januar 2026 für Xbox Series X/S, PC und Cloud - Ein Rhythmus-Spiel aus dem Bratz-Universum.

Insbesondere die Enhanced Edition von Little Nightmares dürfte viele Horror-Fans erfreuen, denn der ursprünglich 2017 veröffentlichte Sidescroller von Tarsier Studios überzeugt vor allem in Sachen Artstyle und beklemmender Grusel-Atmosphäre ordentlich, spielerisch ist allerdings viel Luft nach oben. Der unten eingebettete Trailer verschafft euch einen ersten Eindruck:

0:55 Little Nightmares - Ankündigungstrailer zur neuen Indie-Marke von Bandai Namco

Autoplay

Welche Spiele kommen im Januar 2026 außerdem in den Game Pass?

Eine komplette Übersicht der bekannten Neuzugänge und Abgänge für diesen Monat findet ihr hier:

Mehr zum Thema Xbox Game Pass im Januar 2026: Alle neuen Spiele und Abgänge von Sebastian Zeitz

Abseits der oben genannten Shadowdrops stoßen in diesem Monat folgende Spiele zur Game Pass-Bibliothek dazu:

MIO: Memories in Orbit (20. Januar) - Xbox Series X/S, Cloud, PC (nur in Game Pass Ultimate)

(20. Januar) - Xbox Series X/S, Cloud, PC (nur in Game Pass Ultimate) Nova Roma (22. Januar) - PC (nur in Game Pass Ultimate)

Wie eingangs bereits erwähnt, sind die drei Shadowdrops für heute sehr wahrscheinlich nur der Anfang: Weitere Game Pass-Spiele des Januar 2026-Aufgebots könnten bald enthüllt werden, wir halten euch auf dem Laufenden!

Auf welche Game Pass-Spiele freut ihr euch im Januar 2026 am meisten und welche Titel aus der Game Pass-Bibliothek zockt ihr gerade?