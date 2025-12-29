Xbox Game Pass im Januar 2026: Alle neuen Spiele und Abgänge

Das sind die neuen Spiele bei Game Pass im Januar 2026.

Das neue Jahr startet auch 2026 wieder mit einigen neuen Spielen, die ihren Weg in den Xbox Game Pass finden werden. Wir fassen für euch zusammen, welche neuen Titel in den Service kommen – und welche ihn verlassen.

Hinweis: Da die neuen Game Pass-Spiele immer in zwei Monatshälften aufgeteilt sind, wird dieser Artikel von uns regelmäßig aktualisiert.

Diese Xbox-Spiele sind im Januar 2026 neu im Game Pass

Noch steht die offizielle Bekanntgabe durch Microsoft aus. Trotzdem kennen wir schon eine Auswahl an Spielen, die auf euch warten werden. Die meisten Titel für die erste Monatshälfte werden voraussichtlich am 06. Januar 2026 bekannt gegeben.

MIO: Memories in Orbit (20. Januar) - Xbox Series X/S, Cloud, PC (nur in Game Pass Ultimate)

(20. Januar) - Xbox Series X/S, Cloud, PC (nur in Game Pass Ultimate) Nova Roma (22. Januar) - PC (nur in Game Pass Ultimate)

Das potenzielle Game Pass-Highlight im Januar

MIO: Memories in Orbit

1:37 Neu angekündigtes Metroidvania erinnert an die Ori-Spiele und sieht absolut genial aus

Release im Game Pass: 20. Januar 2026

20. Januar 2026 Genre: Metroidvania

Darum geht's: Das neueste Metroidvania-Abenteuer lässt euch mal wieder aus einer 2D-Ansicht durch eine besondere Welt reisen. Denn MIO: Memories in Orbit hat eine handgezeichnete Optik, wodurch das Spiel wirklich ungewöhnlich aussieht.

Diese Spiele verlassen den Game Pass im Januar 2026

Noch sind keine Spiele offiziell bekannt, die den Game Pass im Januar verlassen werden. Sobald Microsoft Infos dazu bekannt gibt, werden wir euch hier darüber informieren.

Noch mehr Empfehlungen für euch

Tipps für alle Game Pass-Abonnent*innen: In unserer Empfehlungsliste findet ihr einige besonders gute Spiele aus dem Game Pass, die wir euch ausdrücklich ans Herz legen können. Und wie jeden Monat könnt ihr zudem noch einmal nachlesen, welche Spiele im vergangenen Monat im Game Pass gelandet sind.

Alle Infos zum Game Pass

Der Xbox Game Pass ist ein kostenpflichtiger Service für die Xbox Series X/S, die Xbox One, PC und Cloud, der euch Zugriff auf mehrere hundert Spiele gibt.

In der Premium-Variante könnt ihr dank der neuen Änderung neben der normalen Konsolen-Bibliothek auch ausgewählte Spiele in der Cloud und auf dem PC spielen. Mit der Ultimate-Stufe, die kürzlich deutlich im Preis gestiegen ist, bekommt ihr darüber hinaus eine bessere Qualität beim Cloud Gaming, EA Play, Ubisoft+ Classics, Fortnite Crew sowie Day 1-Spiele.

Welche Game Pass-Spiele werdet ihr euch im Januar 2026 für eure Xbox holen?