Xbox Game Pass im Februar 2025: Alle neuen Spiele und Abgänge

Das sind die neuen Spiele bei Game Pass im Februar 2025.

Der erste Monat in 2025 neigt sich dem Ende zu und jetzt blicken wir mit euch auf den Februar. Bereits jetzt kennen wir nämlich schon einige der neuen Spiele für den Xbox Game Pass – und ein paar Gerüchte gibt es auch. Wir fassen für euch zusammen, welche neuen Titel in den Service kommen – und welche ihn verlassen.

Hinweis: Da die neuen Game Pass-Spiele immer in zwei Monatshälften aufgeteilt sind, wird dieser Artikel von uns regelmäßig aktualisiert.

Diese Xbox-Spiele sind im Februar 2025 neu im Game Pass

Noch steht die offizielle Bekanntgabe durch Microsoft aus. Trotzdem kennen wir schon eine Auswahl an Spielen, die auf euch warten werden – zudem gibt es einige Gerüchte. Die Titel für die erste Monatshälfte werden voraussichtlich am 04. Februar bekannt gegeben.

Far Cry New Dawn (04. Februar) - Konsole, Cloud, PC

(04. Februar) - Konsole, Cloud, PC Avowed (18. Februar) - Xbox Series X/S, Cloud, PC (nur mit Ultimate oder PC Game Pass)

Diese Spiele sind aktuell als Gerücht für den Game Pass im Februar angedacht:

Ausnahme bei Day One-Spielen: Seit Mitte September 2024 hat Microsoft den Xbox Game Pass für Konsolen umgekrempelt. Die mittlere Abo-Stufe beinhaltet jetzt zwar direkt Zugriff auf Multiplayer dafür gibt es keine Day One-Spiele mehr. Das gilt aber vorerst nur für Neukunden.

Habt ihr aktuell den Xbox Game Pass für Konsole, dann könnt ihr diesen aktuell noch so lange nutzen, wie ihr den automatisch verlängert jedes Jahr und nicht den Tier wechselt oder eine Zahlung aussetzt. Mit diesem habt ihr zwar nicht direkt Online-Multiplayer, könnt dafür aber Day One-Spiele im Game Pass ohne Ultimate genießen.

Seid ihr auf der Suche nach Infos zu den Abo-Stufen oder den Preisen, findet ihr alles Wichtige in unserer Übersicht zum Xbox Game Pass:

Das potenzielle Game Pass-Highlight im Februar

Avowed

23:56 Vergesst das schlechte Marketing, Avowed wird klasse!

Release im Game Pass: 18. Februar

18. Februar Genre: Rollenspiel

Darum geht's: Das neue Fantasy-Rollenspiel aus dem Hause Obsidian steht in den Startlöchern. Avowed entführt euch in die Welt Eora, die ihr komplett in der Ego-Perspektive erkunden könnt. Bei den Kämpfen gibt es neben klassischen Waffen wie Schwertern und Bögen aber auch Fernkampfmagie. Dazu überzeugt das Spiel durch ein robustes Dialogsystem bei dem ihr oftmals entscheiden müsst, wie die Geschichte ausgeht.

Diese Spiele verlassen den Game Pass im Februar 2025

Noch sind keine Spiele offiziell bekannt, die den Game Pass im Februar verlassen werden. Sobald Microsoft Infos dazu bekannt gibt, werden wir euch hier darüber informieren.

