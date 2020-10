In eigener Sache: GamePro sucht Trainee (m/w/d)

Hergehört, GamePro bildet aus! Für unseren Standort in Berlin suchen wir zum 2. Januar 2021 einen Trainee (m/w/d), der uns in Vollzeit ein Jahr lang in der Redaktion unterstützt.

Was wir dir bieten: Als Trainee wirst du zu einem vollwertigen Teammitglied von einer von Deutschlands größten Videospielwebseiten ausgebildet. Wir bringen dir bei, wie du Online-Artikel so recherchierst und aufbereitest, dass sie nicht nur Tausende Leser*innen interessieren, sondern auch unterhalten.

Du lernst sämtliche Facetten des Online-Journalismus kennen - von der kurzen News über Kolumnen und Features bis hin zu Tests und großen Themen-Hubs. Und natürlich nimmst du auch an Events teil, immer mit dem Ziel, die spannendsten Geschichten rund um Konsolen und Videospiele zu erzählen.

Das sind deine Aufgaben

Als Teil der GamePro-Redaktion sieht dein Alltag sehr abwechslungsreich aus:

du recherchierst, verfasst und redigierst Beiträge wie News, Meinungen, Features, Reviews etc. für GamePro.de

du erfasst und setzt komplexe Content-Pläne zu deinen Lieblingsspielen um

du nimmst an Branchen-Events teil, darunter fällt auch, dass du Interviews führst

du optimierst Beitrage für Suchmaschinen und pflegst sie in ein komplexes CMS ein

du konzipierst neue Artikelformate und Projekte gemeinsam mit dem Team

Was wir erwarten

Folgende Voraussetzungen solltest du erfüllen:

Abitur und/ oder abgeschlossene Ausbildung bzw. Studium

Hervorragende Deutschkenntnisse in Wort und Schrift sowie sehr gute Englischkenntnisse

Erste journalistische Erfahrungen, sei es auf einer Fanseite, einem eigenen Blog oder professionell

Ausgeprägte Fähigkeit zur Teamarbeit bei gleichzeitig hohem Verantwortungsgefühl

Begeisterung für Konsolen- und Konsolenspiele, aber auch für das Schreiben und Recherchieren

Engagement, Kreativität, Belastbarkeit und Leidenschaft

Du kannst selbst hochkomplexe Themen verständlich und unterhaltsam vermitteln

Was wir dir bieten

Ein 12-monatiges Traineeship (in Vollzeit) im Bereich Redaktion der GamePro.de

Abwechslungsreiche Aufgaben und Projekte, so wie spannende Herausforderungen in einem dynamischen Unternehmen, dass sich ständig weiterentwickelt

Die Chance und Ambition, GamePro.de aktiv mitzugestalten und weiterzuentwickeln

Ein sehr gutes Arbeitsklima und abwechslungsreiche Aufgaben in einem dynamischen Unternehmen

Schnelle Kommunikation dank flacher Hierarchien und aktives Mitgestalten von Prozessen

Flexible Arbeitszeiten und die Option auf Home-Office

Ein vielfältiges Angebot an Weiterbildungsmöglichkeiten

Gratis Obst, Getränke und viel Spaß bei der Arbeit

Das alles klingt wie für dich gemacht? Dann freuen wir uns auf deine vollständige Bewerbung, inkl. 2-3 aussagekräftigen Arbeitsproben aus dem Bereich Gaming, über unser Online Formular.