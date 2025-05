Zurück bei Oma: Gamer baut sich nach harten Monaten ein "gemütliches" PC-Setup im Kinderzimmer und die Community feierts

Ein Redditor teilt sein Setup aus seinem aktuellen Rückzugsort mit der Community.

Nach einer harten Zeit ist es ein Segen, eine Anlaufstelle zu haben, an der man endlich abschalten kann. So geht es aktuell einem Redditor, der laut eigener Aussage nach einigen harten Monaten Zuflucht bei der eigenen Großmutter sucht und auch findet. Nun soll die Community das neue Gaming-Setup bewerten.

Das neue Setup bei Oma

Nachdem das Aufbauen des PCs einige Zeit in Anspruch genommen hat, ist sich truthteller5 sicher, ein einigermaßen gemütliches Setup hinbekommen zu haben – selbst, wenn dem Redditor klar ist, dass er noch "etwas" Optimierungsarbeit vor sich hat.

Hier könnt ihr euch das Setup einmal selbst anschauen:

Tisch: Der “Tisch“ sieht mehr wie ein Schrank oder ein anderes Beistellmöbel aus. Ein User bemerkt in den Kommentaren deswegen, dass dies ungeeignet für den Rücken sei und früher oder später Schmerzen verursachen werde.

Darüber hat sich auch Thread-Ersteller*in truthteller5 bereits Gedanken gemacht. Auf längere Zeit sei die Anschaffung eines richtigen (Büro-)Tisches angesagt, um sich gescheit hinsetzen zu können. Dafür brauche der Redditor jedoch erst das nötige Kleingeld.

Wände und Boden: Was in den Kommentaren ebenfalls thematisiert wird, ist der Zustand des Teppichbodens. Dahinter steckt eindeutig ein Raucher. Das bestätigt Thread-Ersteller*in truthteller5 abermals in den Kommentaren, weil zuvor der eigene Onkel das Zimmer benutzt hatte. Die Säuberung der Wände vom Nikotin habe schon einige Stunden in Anspruch genommen. Der Teppich sei als Nächstes dran, sobald truthteller5 an den Teppichreiniger der Tante kommt.

Trotz Verbesserungsbedarf: Die Community feiert das Setup

Abgesehen von den berechtigten Punkten in Bezug auf Ergonomie und Hygiene feiert die PC-Masterrace-Community auf Reddit das Setup und freut sich, dass der oder die Thread-Ersteller*in einen Rückzugsort in schweren Zeiten finden konnte.

Zusätzlich dazu bemerken einige Kommentator*innen, dass truthteller5 nicht alleine im Zimmer ist: Der Kratzbaum, Trinkbrunnen sowie das Trockenfutter weisen auf einen vierbeinigen Zimmergenossen hin. Das ist auch der Grund, weshalb sich der User Noodles1YT danach erkundigt, worauf die Katze am liebsten ihre Zeit verbringe: auf dem Kratzbaum oder dem PC-Tower?

Die Antwort darauf können sich Katzenhalter*innen bereits denken: Natürlich ist es der PC-Tower. Es sind oftmals Orte, in deren Nähe sich die Halter*innen aufhalten.

Alles in allem fasst Redditor nukebox es in einem Kommentar gelungen zusammen:

„10 von 10! Du hast ein Dach über dem Kopf und ein ruhiges Örtchen, um dich für die nächste Runde zu erholen. Das Bürotisch-Setup ist eine Osteoporose-Maschine, aber solange es temporär ist, musst du tun, was tu tun musst. Kopf hoch!“

Deswegen wünschen auch wir dem Redditor eine gute Erholung und viel Spaß bei den nächsten Plänen am PC: Über einen PS2-Emulator einige gute Games nachholen.

Was wäre euer idealer Gaming-Rückzugsort?