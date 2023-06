Gamer brauchen NordVPN - das sind die Vorteile zum Sonderpreis

Was ist eigentlich NordVPN? VPN ist die Abkürzung für virtuelles privates Netzwerk. Solch ein Service verschlüsselt euren Internet-Verkehr. So ist eure Online-Identität nicht mehr zu erkennen und eure Daten sind vor dem Zugriff Dritter in Sicherheit. Kurz gesagt: Ihr surft privat im Netz, hinterlässt dabei keine Spuren und seid obendrein vor fiesen Hackern geschützt.

Einen besonders effektiven VPN-Dienst bietet NordVPN. Neben den bereits erwähnten Vorteilen bekommt ihr im 2-Jahres-Komplett-Paket sogar noch weitere nützliche Tools, darunter zusätzlichen, sicheren Cloud-Speicher, einen Passwortmanager und virtuelle LAN-Netzwerke.

Dazu kommt die praktische Funktion, dass ihr via VPN euren Standort virtuell in eine andere Region verlegen könnt. Das ermöglicht es unter anderem, auf Inhalte zuzugreifen, die an eurem derzeitigen physischen Standort nicht verfügbar sind.

Das ist zum Beispiel von Vorteil, wenn ihr reist, so könnt ihr euch einfach aus dem Ausland mit einem Server in eurem Heimatland verbinden, um wie gewohnt eure Internetdienste und -inhalte zu nutzen.

Damit der Service reibungslos und flott funktioniert, unterhält NordVPN weltweit über 5.300 Server und nutzt das starke NordLynx-Protokoll.

Wer jetzt denkt “Ohje, das klingt alles furchtbar kompliziert, ich bin doch kein Programmierer!”, dann seid ohne Furcht und Sorge. Denn NordVPN ist kinderleicht via App zu bedienen. Ein paar simple Klicks und ihr seid rundum sicher und privat im Netz unterwegs. Außerdem könnt ihr gleich mehrere Geräte mit NordVPN nutzen.

NordVPN - optimal für Gamer

Ein VPN lohnt sich für jeden Anwender, doch gerade Gamer haben besondere Vorteile mit dem nützlichen Service. Welche genau, das erfahrt ihr in den folgenden Absätzen.

Fürchtet keine Hacker mehr: Ein Albtraum jedes erfolgreichen Game-Streamers ist ein übellauniger Hacker, der das laufende Spiel mit einem DDoS-Angriff oder anderen Schurkereien abschießt.

Mit NordVPN seid ihr vor solchen Gefahren sicher, denn dank hochwertiger Verschlüsselungstechniken werden eure Datenströme so abgesichert, dass Hacker kaum eine Chance haben, eure Daten abzugreifen oder eure Games lahmzulegen.

Zusätzlich werden eure Daten mit der Double-VPN-Funktion sogar zweifach verschlüsselt. Und falls das VPN unerwartet ausfallen sollte, sorgt die Funktion “Kill-Switch” dazu, dass sofort die Internetverbindung gekappt wird. So haben Hacker erst recht keine Chance mehr.

Top-Speed für Top-Gamer: Egal, wie gut ihr seid, wenn eure Leitung nur langsames Tempo liefert, seid ihr auch als Top-Gamer aufgeschmissen. Doch auch hier weiß NordVPN Abhilfe. Dank über 5.300 Servern in 59 Ländern bietet das VPN eine optimale Netzabdeckung und damit eine stetige Geschwindigkeit.

Dazu kommt auch Schutz vor aktivitätsbasierter Bandbreitendrosselung seitens eures Providers. Mit NordVPN surft ihr immer zu den bestmöglichen Konditionen. So verlieren Lag und Datenabbrüche ihren Schrecken. Daher hat NordVPN auch Top-Bewertungen bei Tests zu diesem Thema abgeräumt.

Spielen ohne Grenzen: Das weltweite Netz ist ein Ort, an dem sich Gamer aller Länder treffen. Zumindest in der Theorie. Wer einmal ein koreanisches MMO mit den örtlichen Spielern zocken wollte, weiß, dass dies oft nicht ohne weiteres geht. Viele Spiele haben nämlich Beschränkungen und erlauben nur Leuten derselben Region, miteinander zu zocken.

Mit NordVPN könnt ihr aber schnell virtuell jede beliebige Region betreten und so ohne Grenzen mit allen Gamern dieser Welt zusammen zocken und deren Inhalte nutzen.

War das schon alles? NordVPN bietet noch weitere Vorteile, die sich für jeden Anwender lohnen, egal ob Gamer oder nicht. Weltweiter Zugriff auf Inhalte: Wechselt euren virtuellen Standort und profitiert von Deals und Angeboten, die es in dieser Form nicht in eurer aktuellen Region gibt.

Wechselt euren virtuellen Standort und profitiert von Deals und Angeboten, die es in dieser Form nicht in eurer aktuellen Region gibt. Sichere Daten: Sichert bis zu sechs Geräte vor Übergriffen und Datendiebstahl.

Sichert bis zu sechs Geräte vor Übergriffen und Datendiebstahl. Schutz vor Viren und Trackern: Euch nervt Online-Werbung? Mit NordVPN seid ihr davor geschützt, ebenso vor Trackern und Viren in E-Mail-Anhängen.

Euch nervt Online-Werbung? Mit NordVPN seid ihr davor geschützt, ebenso vor Trackern und Viren in E-Mail-Anhängen. Passwort-Manager: Optional könnt ihr euch einen Passwort-Manager hinzubuchen, der eure Zugänge weiter sichert.

Optional könnt ihr euch einen Passwort-Manager hinzubuchen, der eure Zugänge weiter sichert. Sicherer Cloud-Speicher: Wenn ihr optimal geschützten Cloud-Speicher wollt, könnt ihr diesen ebenfalls dazubuchen.

Wenn ihr optimal geschützten Cloud-Speicher wollt, könnt ihr diesen ebenfalls dazubuchen. Intuitive Bedienung: Dank der bedienungsfreundlichen App kann jeder NordVPN nutzen. Ihr braucht also keine IT-Ausbildung!

Top-Deal mit GameStar - holt euch NordVPN mit Bonus-Monaten

Das ist der Deal: Nutzt hier unseren exklusiven Link für GameStar-Leser und bekommt zusätzliche Monate beim Abschluss eines Abos für NordVPN. Ihr könnt so ordentlich Geld sparen und erhaltet sogar weitere Extra-Monate dazu. Die genauen Konditionen der Deals findet ihr hier. Das Beste daran ist aber, dass ihr euch nicht sofort festlegen müsst.

Das Beste daran ist aber, dass ihr euch nicht sofort festlegen müsst. Denn sollte euch der Service von NordVPN doch nicht zusagen, dann könnt ihr innerhalb von 30 Tagen kostenlos alles stornieren und bekommt euer komplettes Geld zurück. Worauf wartet ihr also noch? Holt euch hier das NordVPN-Abo und überzeugt euch selbst von der Qualität und den Vorteilen des Dienstes.