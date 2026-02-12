64 neue Entwicklerstudios in 12 Monaten: Games-Stipendium sorgt für Gründungswelle und verpasst Deutschland einen Schub als Gaming-Standort

Deutschland hat viele neue Studios – Press Start macht's möglich.

Es gibt sie noch, die guten Brachnen-Nachrichten: Deutschland ist als Standort für die Games-Branche innerhalb der letzten Jahre sehr viel attraktiver geworden. Dank eines Förderprogramms samt Stipendien und einer Investition von acht Millionen Euro haben sich insgesamt unglaubliche 75 neue Entwicklerstudios gegründet.

Press Start: Förderprogramm sorgt mit Stipendien für Gründungswelle

Die Ampel-Regierung hat kurz vor ihrem Ende noch Haushaltsmittel umgeschichtet und eine neue Initiative zur Förderung des Standortes Deutschland ins Leben gerufen. Ende 2024 wurde beschlossen, insgesamt immerhin 8,5 Millionen Euro locker zu machen, und zwar 6 Millionen für den Beginn und weitere 2,5 Mio. für 2025 und 2026 (auch wenn ursprünglich einmal 100 und dann noch 33 Millionen geplant waren).

Diese Games-Förderung nennt sich Press Start und stellt in erster Linie eine Art Stipendium dar. Insgesamt wurden 132 Stipendiat*innen ausgewählt und dazu animiert, ein eigenes Entwicklerstudio zu gründen. Was offenbar ein voller Erfolg war, wie jetzt berichtet wird: Es wurden mittlerweile viele neue Entwicklerstudios ins Leben gerufen.

11 dieser Studios waren bereits am Start, bevor der Bewerbungsprozess für das Stipendium abgeschlossen war. Innerhalb der letzten 12 Monate – also von Februar 2025 bis Februar 2026 – wurden dann noch 64 komplett neue Spiele-Entwicklerstudios in Deutschland gegründet. Insgesamt sind es also sogar 75 Studios, die von der Förderung profitieren. Ein massiver Boost.

Der Geschäftsführer des game-Verbands Felix Falk zeigt sich begeistert:

"Die unglaubliche Gründungsrate von 100 Prozent untermauert den einzigartigen Erfolg von ‚Press Start‘ und zeigt, wie effektiv so ein zielgerichtetes Programm zur Gründungsförderung im Games-Bereich ist. Der Ansatz des Programms, ambitionierten Games-Entwickler*innen Mittel und Know-how an die Hand zu geben, um unternehmerisch voranzukommen und sich eigene Gründungen zu trauen, geht voll auf. Hier entsteht die nächste Generation der Games-Branche. Das ist auch ein wichtiges Signal an die Bundesregierung, dass sich dieses erstmalige Programm auszahlt und unbedingt fortgeführt werden sollte, um Deutschland als Games-Standort nachhaltig voranzubringen."

Was bei diesen neuen Studios entwickelt wird, soll sich über die gesamte Bandbreite "von farbenfrohen Cozy Games über clevere Aufbauspiele bis hin zu einer App, mit der eigene digitale Schnitzeljagden erstellt werden können" erstrecken. Ihr könnt euch hier in diesem Video einen guten Überblick darüber verschaffen:

Hier findet ihr sämtliche Studios, die von Press Start profitiert haben:

4bpm (Michelstadt, Hessen)

Amberdive Interactive (Hamburg)

Aritudo Games (Nordleda, Niedersachsen)

Ashgard Games (Bernburg [Saale], Sachsen-Anhalt)

Binary Bacteria (Halle [Saale], Sachsen-Anhalt)

Bitesized Games (Neuenbürg, Baden-Württemberg)

Borb Games (Kelkheim, Hessen)

Brainlag Games (Essen, Nordrhein-Westfalen)

Chilipixel Games (Langensendelbach, Bayern)

Darya Studios (Berlin)

Data Illusion Studios (Warstein-Allagen, Nordrhein-Westfalen)

Deep Sky (Berlin)

Digipiction (Stuttgart, Baden-Württemberg)

DK Interactive (Hamburg)

Dobiq Games (Berlin)

Echolox Interactive (Bochum, Nordrhein-Westfalen)

Eigenlicht Studio (Darmstadt, Hessen)

Emberflight Games (Elchingen, Bayern)

Felix Janßen (Otzberg, Hessen)

Frauma (Deggendorf, Bayern)

Godcomplex Games (Hamburg)

Honeybeak (Sinsheim, Baden-Württemberg)

Halfcooked Games (Berlin)

Hurdy-Gurdy Games (Düsseldorf, Nordrhein-Westfalen)

Infinite Retries Interactive (Berlin)

Introverse Interactive (Berlin)

Invocatus (Dresden, Sachsen)

Irregular Human (Recklinghausen, Nordrhein-Westfalen)

Katapult Games (Berlin)

Krabbenkutter Games (Herford, Nordrhein-Westfalen)

Kranich Games UG (Schwaigern, Baden-Württemberg)

Leree Studios (Hamburg)

Level Blue (Berlin)

Level Lab (Leipzig, Sachsen)

Ley Lore (Karlsruhe, Baden-Württemberg)

Lightbeam (Berlin)

Liney Games (Kiel, Schleswig-Holstein)

Lost Lantern Studio (Quickborn, Schleswig-Holstein)

Lowpolis (Braunschweig, Niedersachsen)

Meander Interactive (Berlin)

Midnight Muse Games (Berlin)

Mitomito Studio (München, Bayern)

MixedMoonGames (Sülzetal, Sachsen-Anhalt)

Morse Morse Games (Hamburg)

Mouse Clique (Telgte, Nordrhein-Westfalen)

Mucks! Games (Ludwigsburg, Baden-Württemberg)

Neptun Interactive (Köln, Nordrhein-Westfalen)

Omnipolar Studio (München, Bayern)

OneManIndie (Norden, Niedersachsen)

Peas & Quiet Games (Hamburg)

Pixel Coast Games (Hamburg)

Prismantium (Krefeld, Nordrhein-Westfalen)

Pseudoscience Interactive (Hamburg)

SandSide Studio (Jettingen, Baden-Württemberg)

Screen Play Studio (Berlin)

Skaldery Games (Berlin)

SleepDrift (Leipzig, Sachsen)

Society for Occult Cybernetics (Hamburg)

Stekosaurus (Halle [Saale], Sachsen-Anhalt)

Stilbruch Games (Stolberg, Nordrhein-Westfalen)

Studio Gutheil (Hamburg)

Studio Nebeltal (Schwanheide, Mecklenburg-Vorpommern)

Studio Umluft (Kiel, Schleswig-Holstein)

Super Fantasy Games (Hannover, Niedersachsen)

Super Peperoni Allstars (Bielefeld, Nordrhein-Westfalen)

Super Super Soft (Stuhr, Niedersachsen)

The Roof Interactive (Berlin)

Tinker Games (Berlin)

Traveller’s Box (Dresden, Sachsen)

Triflgard (Hamburg)

Triple Cursed Studio (Solingen, Nordrhein-Westfalen)

Twinleaf Studio (Berlin)

Waldkind Studio (Norden, Niedersachsen)

Whispergrove Interactive (Leipzig, Sachsen)

Witchmade (Hamburg)

Im Rahmen von Press Start gab es nicht nur jede Menge Workshops, Bildungs- und Vernetzungsprogramme, sondern auch diverses Mentoring von Branchen-Profis, die beim Planen und dem Gründungsprozess der Studios geholfen haben. Die Gründung eines Studios war eine der Bedingungen und unter anderem wurden die Teilnehmenden auch mit einer Art Grundeinkommen von monatlich 2.730 € über den Zeitraum von anderthalb Jahren ausgestattet.

Wie findet ihr Press Start? Wusstet ihr, dass sich im letzten Jahr so viele neue Studios in Deutschland gegründet haben?