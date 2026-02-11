State of Play im Februar 2026: Uhrzeit, Spiele-Leaks + mehr - Alle Infos zum PS5-Event im Live-Ticker

Wolverine ist ein möglicher Kandidat für die State of Play im Februar 2026.

Sony hat mit der State of Play am 12. Februar scheinbar einiges vor, da für das Event immerhin mehr als 60 Minuten angekündigt wurden. Es könnte also viel gezeigt werden. Was genau, halten wir hier im Live-Ticker für euch fest.

Die State of Play im Live-Ticker

18:33 Uhr Morgen findet die State of Play statt. Hier halten wir vorab die Gerüchte zum Event für euch fest und begleiten es schließlich live, damit ihr direkt über alle Ankündigungen informiert seid.

1:52 Sony enthüllt das Wolverine-Spiel der Spider-Man-Macher und zeigt knallhartes Gameplay mit literweise Blut

Autoplay

State of Play im Februar 2026: Uhrzeit und Livestream

Datum: 12. Februar 2026 (Donnerstag)

12. Februar 2026 (Donnerstag) Uhrzeit: 23:00 Uhr deutscher Zeit

23:00 Uhr deutscher Zeit Länge des Events: ca. 60 Minuten

Wo kann ich die State of Play live verfolgen? Sony bietet einen englischen Livestream zur State of Play auf YouTube sowie Twitch ab.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum YouTube-Inhalt

Selbstverständlich begleiten wir auf GamePro das Event auch live und tickern die Ankündigungen hier direkt im Artikel.

Diese Spiele könnten gezeigt werden

Sony hat keine Spiele im Detail genannt. Auf dem PlayStation Blog schreibt der Publisher und Entwickler allerdings, dass in der über einstündigen Show Titel von Spielestudios "rund um den Globus" präsentiert werden – sowohl von externen als auch internen Studios:

Die State of Play im Februar konzentriert sich auf attraktive Indie- und 3rd-Party-Spiele für PS5 und streut eine Prise Updates der Teams der PlayStation Studios mit ein.

Damit kommen also recht viele Spiele infrage, darunter Intergalactic, Final Fantasy 7 Remake Part 3, Saros und Ghost of Yotei (DLC? Legends?), aber auch Starfields PS5-Portierung. Sehr wahrscheinlich bekommen wir Marvel's Wolverine zu sehen. Auch Resident Evil Requiem wäre so kurz vor Release noch einmal sinnvoll, um etwas die Werbetrommel zu rühren.

Mehr zum Thema Große State of Play kommt in dieser Woche und diese Spiele könnten dort gezeigt werden von Annika Bavendiek

Falls ihr einen tieferen Ausblick haben wollt, welche Spiele vermutlich gezeigt werden, schaut in den oben verlinkten Artikel rein.

Was für Ankündigungen erwartet bzw. wünscht ihr euch auf der State of Play? Schreibt es uns gerne in die Kommentare.