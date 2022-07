Haben wir Games with Gold zu früh abgeschrieben? Im August spielt ihr eines der besten Action-Spiele für lau

Roguelikes üben seit jeher ihren ganz eigenen Charme auf mich aus. Ich liebe den Pixellook der meisten Titel, genau wie eine ordentliche Portion Action und eine fair gestaltete Herausforderung. Scourge Bringer brilliert in all diesen Disziplinen. Die düstere Ästhetik hat mich von der ersten Sekunde an in ihren Bann gezogen, die beklemmende Atmosphäre ist in jedem einzelnen Levelsegment spürbar. Was soll ich sagen? Ich mag einfach niederschmetternde Szenarien!



Kämpfe gehen zudem extrem flüssig von der Hand, mit ordentlich Tempo schnetzelt man sich von einen Abschnitt in den nächsten, stattet die mysteriöse wie auch spannend geschriebene Protagonistin Khyra mit effektreichen Fähigkeiten aus und legt mächtige Bosse über den Haufen. Einfach ein rundum gelungenes Spiel, das zu dem Besten gehört, was das Genre zu bieten hat. Spielt unbedingt mal rein!