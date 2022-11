PS Plus im Dezember 2022 ist geleakt und die beste Rollenspiel-Trilogie aller Zeiten ist wohl dabei

Bereits morgen, am 30. November, will Sony die neuen PS Plus Essential-Spiele für den Dezember bekanntgeben. Möglicherweise müssen wir aber gar nicht so lange warten, um die neuen Titel zu erfahren, denn wie schon die letzten Monate sind die Gratis-Spiele wieder geleakt. Sollten die Gerüchte stimmen, erwartet uns kurz vor Weihnachten ein großartiges Aufgebot.

Das sind die geleakten PS Plus Essential-Spiele im Dezember 2022:

Woher stammt der Leak? Der Leak kommt wie schon in den letzten Monaten von der französischen Dealseite Dealabs, die bereits in der Vergangenheit sehr häufig richtig lagen. Dennoch handelt es sich bisher nur um Gerüchte, behandelt sie also mit Vorsicht!

Das sind die geleakten PS Plus-Spiele

Mass Effect Legendary Edition

1:48 Mass Effect Legendary Edition: Enthüllungstrailer zum Remaster mit großen Gefühlen

Darum geht's: Die Mass Effect-Trilogie von Entwickler BioWare beinhaltet zweifelsohne drei der besten Titel der Rollenspiel-Geschichte. Die Legendary Edition ist ein Remaster, mit überarbeiteter Grafik, das vor allem im ersten Teil auh das Gameplay aufwertet. Im Weltraum-Abenteuer schlüpfen wir in die Rolle von Commander Shepard und müssen eine Bedrohung durch die mysteriösen Reaper aufhalten, die alles hochentwicklete Leben auslöschen wollen.

Dabei treffen wir nicht nur auf zahlreiche Aliens und lernen ihre Kultur kennen, wir müssen auch wichtige Entscheidungen treffen und können Romanzen eingehen. Xbox-Fans bekommen die Mass Effect Legendary-Edition übrigens auch im Game Pass Ultimate.

Warum sich die Legendary Edition von Mass Effect lohnt, könnt ihr auch in unserem Test lesen:

152 13 Mass Effect Legendary Edition im Test Ein RPG-Meisterwerk in seiner besten Version

Biomutant

15:33 Biomutant ist ein fantastisches Experiment, das scheitert - Test-Video

Darum geht's: Biomutant ist ein Action-Rollenspiel, bei dem wir in die Rolle eines putzigen Fellwesens schlüpfen und uns mit Schwert, Pistole und Mutanten-Fähigkeiten durch die Welt schnetzeln. Unsere Aufgabe ist dabei, den Baum des Lebens zu heilen, bevor die Welt endgültig zugrunde geht. Inzwischen hat das Spiel auch ein PS5-Update bekommen und mit einigen Updates am Pacing und den NPC gefeilt.

Warum wir das Spiel trotzdem nicht so ganz empfehlen können, lest ihr im Test:

289 7 Biomutant im Test Eine Open World für die Biotonne

DKO

2:36 Divine Knockout ist wie Smash Bros. nur in 3D

Darum geht's: Divine Knockout ist ein Multiplayer-Kampfspiel á la Super Smash Bros. Ultimate. Heißt ihr kämpft in einer 3D-Welt auf Plattformen gegeneinander und versucht einander in Gestalt von Thor, Herkules oder König Arthur runterzustoßen, indem ihr eure Fähigkeiten geschickt nutzt. Dabei gibt es sowohl 3 vs 3 Modi als auch Einzelkämpfe.

Holt euch noch die Gratis-Spiele für November

Bevor die neuen PS Plus Essential-Spiele Anfang Dezember live gehen, könnt ihr euch noch die Titel für den November schnappen, falls ihr das noch nicht getan habt. In diesem Monat kommen nicht nur Action-Spieler*innen auf ihre Kosten, auch für Harry Potter-Fans ist etwas dabei. Hier findet ihr alle PS Plus Essential-Spiele im November ausführlich vorgestellt.

Was haltet ihr von den geleakten Spielen für Dezember?