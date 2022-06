gamescom 2022 wird von Vize-Kanzler Robert Habeck eröffnet

Die gamescom 2022 findet nach zwei Corona-Jahren in diesem Sommer endlich wieder vor Ort statt. Das bedeutet auch, dass wir erneut einige bekannte Gesichter aus der Politik sehen werden. Unter anderem wird auch Robert Habeck von den Grünen der Videospiel-Messe einen Besuch abstatten und sogar die Eröffnungsrede halten.

Darum ist der Bundeswirtschaftsminister auf der gamescom 2022 dabei

Habeck ist der neue „Games-Minister“: Wer sich ein wenig mit der Materie auskennt, wird sich vermutlich fragen, warum gerade Habeck die Messe eröffnet, wenn diese Ehre bisher dem Verkehrsministerium zukam. Grund ist die neue Regierung, unter der die Verantwortung für die Computerspiel-Branche an das Wirtschaftsministerium weitergegeben wurde – offenbar weil das Verkehrsministerium unter Leitung der FDP kein allzu großes Interesse daran hatte, das Ministerium für Wirtschafts- und Klimaschutz hingegen sehr großes (via Gameswirtschaft).

Lob für den Minister: Dass Habeck als Behördenchef selbst die Eröffnungsrede am 24. August um 17 Uhr halten wird, kommt bei den Veranstaltern gut an: „Dass der Bundesminister, der zum Start der neuen Legislaturperiode Games in sein Wirtschaftsministerium geholt hat, an der Eröffnung teilnimmt, unterstreicht die hohe Relevanz des Mediums auch für die neue Bundesregierung“, sagt Felix Falk, Geschäftsführer des game-Verband der deutschen Games-Branche. Auch Gerald Böse, Vorsitzender der Geschäftsführung der Koelnmesse GmbH, unterstreicht die Bedeutung des Auftritts:

Bundesminister Habecks Besuch ist ein Zeichen großer Wertschätzung. Er honoriert damit die Entwicklung der gamescom zu einer der erfolgreichsten und größten Veranstaltungen im deutschen wie internationalen Messewesen.

Das ist der Ablauf der gamescom 2022

Auch wenn die gamescom 2022 wieder mit Publikum vor Ort in Köln stattfindet, bleiben diverse Online-Konzepte aus den letzten beiden Jahren weiterhin bestehen. So sollen nicht nur die Anwesenden vor Ort abgeholt werden, sondern auch alle, die von Zuhause aus das Event verfolgen wollen. Wer es also nicht nach Köln schafft, bekommt ebenfalls ein Programm geboten.

Merkt euch diese Termine: Am 23. August startet die obligatorische Pre-Show, auf der wieder eine Menge Trailer und Neuankündigungen auf uns warten. Am Tag nach der Opening Night Live sind Fachbesucher und Presse geladen, um 17 Uhr hält Habeck dann seine Rede. Ab Donnerstag, dem 25. August, ist die Messe dann für das komplette Publikum geöffnet. Am 28. August 2022 schließen dann die Pforten.