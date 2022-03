gamescom 2022 soll dieses Jahr wieder vor Ort in Köln stattfinden

Seit dem Ausbruch der Corona-Pandemie gab es keine "richtige" gamescom in Köln mehr, stattdessen fans die Videospiel-Messe in den vergangenen zwei Jahren ausschließlich virtuell statt. 2022 soll es nun endlich wieder möglich sein, auch vor Ort in Köln die Messe zu erleben, wie die Verantwortlichen bestätigt haben.

Das sind die wichtigsten Infos zur gamescom 2022

Wann findet die Messe statt? Die gamescom 2022 öffnet ihre Pforten gegen Ende August vom 24. bis 28.08.2022. Der Mittwoch, also der 24. August, ist erneut ein Fachbesucher- und Pressetag. Ab dem Donnerstag ist die Messe dann für alle offen.

Hybrid-Konzept: Das Wichtigste an der gamescom 2022 ist, dass sie nach über zwei Jahren das erste Mal wieder mit Publikum vor Ort in Köln stattfindet. Ihr könnt also wieder die Messe richtig besuchen und die neuesten Spiele ausprobieren. Allerdings wird es auch weiterhin ein großes Online-Angebot geben, um wirklich alle abzuholen, die nicht direkt in Köln sein können.

Große Eröffnungsshow: Dazu gehört auch die Eröffnungsshow gamescom Opening Night Live, die ebenfalls erstmals seit 2019 wieder vor Ort direkt in Halle 1 der Messe Köln stattfinden soll. Der Show könnt ihr wie sonst auch einfach per Livestream beiwohnen. Weitere Infos dazu sollen folgen.

gamescom goes green: Die Messeverantwortlichen sind sich zudem bewusst, dass die Messe einen großen ökologischen Fußdruck hinterlässt und wollen die Veranstaltung deshalb "grüner" werden lassen. So wird es weiterhin kostenfreie ÖPNV-Tickets geben, die bei einem Messeticket mitinbegriffen sind.

Weiter setzen sich der game-Verband und die Koelnmesse dafür ein, dass alle erzeugten Emissionen zu 100 Prozent durch die Förderung anderer Klimaprojekte kompensiert werden. Diese Nachhaltigkeitsinitiative soll die gamescom zum ersten klimafreundlichen Games-Event machen.

Was für Spiele könnten dabei sein? Noch gibt es keinerlei Aussteller, die bestätigt haben, dass sie an der Messe teilnehmen. In unserer Übersicht für etwa alle PS5-Spiele 2022 könnt ihr aber bereits nachschauen, welche Spiele vielleicht auf der gamescom 2022 zu sehen sein könnten.

Werdet ihr an der gamescom 2022 in Person teilnehmen oder werdet ihr die Messe in Köln meiden?