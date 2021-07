gamescom 2021: Termine, Events und alle Infos im Überblick

Die gamescom 2021 findet vom 25. bis 27. August statt. Auch dieses Jahr muss das große Messe-Event allerdings in erster Linie digital stattfinden. Wegen der Coronavirus-Pandemie können wir und ihr also nicht dorthin fahren und uns persönlich die neuesten Spiele vor Ort anschauen.



Aber das soll nicht bedeuten, dass es nicht trotzdem eine spannende Veranstaltung wird. Hier findet ihr alle Termine, News und sonstigen Infos dazu, was euch dieses Jahr auf der gamescom erwartet.

Hinweis: Wir aktualisieren diesen Überblick fortlaufend, wenn es neue Infos und Termine gibt. Wo aktuell also noch ein Fragezeichen steht, findet ihr dann schon bald eine genaue Antwort. Am besten speichert ihr euch den Artikel ab oder setzt ein Lesezeichen.

gamescom 2021-Zeitplan: Was passiert wann?

Wann ist die gamescom 2021? Die gamescom findet dieses Jahr vom 25. bis zum 27. August statt.

Wie findet die gamescom statt? Rein digital: Aufgrund der andauernden Coronavirus-Pandemie wurde beschlossen, die Messe erneut ohne Publikumsverkehr und auf ein Mindestmaß an Menschen zu begrenzen. Das heißt, ihr könnt nicht hinfahren, das Spektakel aber komplett live online verfolgen.

Mittwoch, der 25. August:

Am Mittwoch, dem 25. August findet die große Opening Night Live-Show mit Geoff Keighley statt. Hier könnten wie in den letzten Jahren wieder einige große Neuankündigungen, Trailer-Premieren und Enthüllungen auf euch warten. Eine genaue Uhrzeit gibt es noch nicht.

Wenn sich die Organisation wie letztes Jahr gestaltet, findet auch am ersten Tag wieder das gamescom studio statt.

Donnerstag, der 26. August:

Am Donnerstag, dem 26. August geht dann die eigentliche gamescom los. Das genaue Programm wurde noch nicht enthüllt, aber wir wissen zumindest schon von einigen großen internationalen Publishern, dass sie mit von der Partie sein werden.

Zusätzlich findet am Donnerstag, dem 26. auch noch der gamescom congress statt. Was genau uns dort erwartet, wissen wir ebenfalls noch nicht, aber letztes Jahr gab es zum Beispiel eine große Debatte mit Spitzenpolitiker*innen zum Thema digitale Bildung und mehr.

Außerdem erwartet euch höchstwahrscheinlich auch wieder das gamescom studio und die gamescom daily-Show wie im letzten Jahr. Beides fand 2020 an fast jedem Tag der normalen gamescom statt und davon gehen wir auch für 2021 aus.

Freitag, der 27. August:

Die reguläre gamescom geht auch am Freitag weiter. Zusätzlich findet wohl auch wieder das abschließende gamescom daily-Programm statt.

Was passiert am Wochenende?

Einen gamescom Award wird es wohl auch wieder in diesem Jahr geben. Wahrscheinlich wird der erneut am Wochenende verliehen und auch sonst dürfte es am Samstag und Sonntag auch noch anderweitiges Programm geben. Sobald wir mehr wissen, findet ihr die Infos hier.

Wie funktioniert die gamescom 2021 und wo kann ich sie sehen?

Wie kann ich die gamescom verfolgen? Da die gamescom 2021 keine Vorort-Veranstaltungen in Köln bietet, "schlägt das Herz" der diesjährigen Messe vor allem auf gamescom now. Das stellt eine Art Hub für die spannendsten Livestreams, Trailer und Interviews dar. Wir gehen aber davon aus, dass ihr die Liveshows auch ganz normal über Twitch oder YouTube schauen könnt.

Muss ich mich irgendwo anmelden? Nein, die gamescom 2021 findet für alle frei zugänglich online und rein digital statt. Ihr müsst keine Tickets kaufen oder euch irgendwie anmelden oder ähnliches.

Was ist gamescom epix? Das wissen wir selbst noch nicht so genau. Aber mit gamescom epix soll die Community schon im Vorfeld der Messe mit Hilfe von interaktiven Social Media-Aktionen und ähnlichem auf Quests geschickt werden. So können Punkte gesammelt und Gewinne eingeheimst werden.

Welches Programm gibt es bei GamePro? Als offizieller Medienpartner der gamescom wird GamePro die Messe ausführlich für euch begleiten. In welcher Form genau, das werden wir euch schon bald verraten. Aber seid versichert, da kommt ein buntes Programm auf euch zu.

