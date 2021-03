PS5-Spiele 2022: Alle neuen PlayStation 5-Games im nächsten Jahr

2021 wurde bereits mehrere PS5-Spiele auf das kommende Jahr verschoben und auch abseits von Verschiebungen hat Sony bereits einige vielversprechende Titel für 2022 angekündigt. Alle neuen PlayStation 5-Games des kommenden Jahres bündeln wir hier in einer Release-Liste, die wir regelmäßig updaten werden.

Welche PS5-Titel erscheinen dieses Jahr? In dieser GamePro-Liste findet ihr alle neuen PlayStation 5-Spiele 2021.

Release-Liste aller PS5-Spiele, die offiziell 2022 erscheinen

Folgende Titel sind offiziell fürs kommende Jahr bestätigt, haben aber noch kein konkretes Release-Datum:

PS5-Spiele, die voraussichtlich 2022 oder später erscheinen

Folgende Spiele haben noch keinen offiziellen Release-Zeitraum, erscheinen sicher aber nicht mehr 2021. Deshalb können wir bei folgenden Titeln davon ausgehen, dass sie frühestens (!) 2022 aufschlagen:

Die PlayStation 5-Highlights im Jahr 2022 vorgestellt

Forspoken (zuvor Project Athia)

Genre: Action-Adventure

Action-Adventure Plattform: PS5, PC

Darum geht's: Square Enix und das Entwicklerteam Luminous Productions arbeiten gemeinsam an einem brandneuen Fantasy-Action-Adventure, das vor einer Weile unter dem Arbeitstitel vorgestellt wurde, nun aber den Namen Forspoken trägt. Das Action-Adventure schickt uns als Heldin Frey in eine Open World, die offenbar von zahlreichen fantastischen Wesen bevölkert wird. Worum es in der Story geht und welche Rolle Frey genau spielt, steht noch nicht fest.

Gran Turismo 7

Genre: Rennspiel

Rennspiel Plattform: PS5

Darum geht's: Gran Turismo 7 ist das erste Spiel der berühmten Rennspielserie für Sonys PS5. Der Titel enthält unter anderem einen umfangreichen Karrieremodus für Solo-Spieler sowie diverse Online-Modi. Auch eine Foto-Option ist wieder an Bord. GT 7 sollte ursprünglich 2021 erscheinen, wurde aufgrund der Auswirkungen der Corona-Pandemie aber auf 2022 verlegt.

Hogwarts Legacy

Genre: RPG

RPG Plattform: PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, PC

Darum geht's: Hogwarts Legacy ist ein Rollenspiel, das uns als Schülerin oder Schüler nach Hogwarts schickt. Dort verbessern wir unsere Zauberei-Skills und lernen alles weitere, was geübte Hexen und Zauberer wissen müssen, und decken im Laufe der Geschichte - natürlich - außerdem ein dunkles Mysterium auf. Alle bisher bekannten Infos zu Hogwarts Legacy findet ihr in unserer Übersicht:

The Callisto Protocol

Genre: Horror, Third-Person-Shooter

Horror, Third-Person-Shooter Plattform: PS5, Xbox Series X/S, PC

Darum geht's: The Callisto Protocol ist das Erstlingswerk der Striking Distance Studios, hinter denen der Dead-Space-Schöpfer Glen Schofield steht. Hier verschlägt es euch auf den Jupitermond Kallisto, wo ihr euch mit mysteriösen mutierten Menschen anlegt. Callisto Protocol erinnert dabei stark an Dead Space und könnte vielleicht sogar das "Dead Space 4" werden, das sich die Fans schon lange wünschen.

