gamescom 2023: ONL morgen schauen – Alle Infos zu Livestream, Uhrzeit und bekannten Spielen

Alle Infos zur ONL der gamescom 2023.

Bald öffnet die gamescom in Köln wieder ihre Pforten für alle Videospiel-Enthusiast*innen. Bevor es aber in den Hallen so richtig voll wird, steht erst noch die große Eröffnungsshow mit der Opening Night Live an.

Wollt ihr euch selbst den Livestream anschauen, fassen wir euch hier alle wichtigen Infos dazu zusammen, wann es los geht und was zu sehen sein wird.

gamescom 2023: Alle Infos zur ONL

Wann startet die Opening Night Live? Am Dienstag den 22. August 2023 um 20 Uhr

Am Dienstag den 22. August 2023 um 20 Uhr Wo kann ich die Opening Night Live schauen? Der Livestream wird über Twitch, YouTube und die Webseite der gamescom verfügbar sein.

Wer moderiert die Show?

Wie schon in den Jahren zuvor steht wieder der bekannte Journalist Geoff Keighley auf der Bühne und führt durch die Show. Er hat via X (ehemals Twitter) auch bereits einige Inhalte der Show enthüllt.

Diese Spiele sind für die ONL 2023 bestätigt

Alle Ankündigungen der ONL sind natürlich noch nicht bekannt, aber diese Titel sind bereits bestätigt:

Alan Wake 2

Assassin's Creed Mirage

Black Myth Wukong

Call of Duty: MW3

Crimson Desert

Cyberpunk 2077: Phantom Liberty

Lords of the Fallen

Mortal Kombat 1

Sonic Superstars

Zenless Zone Zero

Die Show soll sich dabei hauptsächlich darauf fokussieren, mehr zu kommenden Spielen zu zeigen. Mit großen Neuankündigungen brauchen wir laut Keighley also nicht zu rechen.

Übrigens: Auch wir begleiten die Opening Night Live und die gamescom 2023 mit unserem Find Your Next Game-Programm. Dabei erwarten euch unter anderem exklusive Reveals und neues Gameplay zu kommenden Spielen:

0:31 FYNG gamescom 2023 - Unser großes Live-Event im August mit vielen neuen Spielen

Gibt es noch Tickets für die ONL in Köln?

Leider nein. Die Tickets für die ONL waren schon innerhalb von 24 Stunden vergriffen. Ihr könnt die Show aber immerhin im Stream live miterleben.

Die Gamescom hat aber natürlich noch mehr als die Opening Night Live zu bieten. Vom 21. bis 27. August 2023 öffnet die Messe ihre Pforten und stellt unter anderem zahlreiche kommende Spiele vor. Für Privat-Besucher*innen steht das Event ab dem 23. August offen.