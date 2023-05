gamescom 2023: Alle Infos zu Tickets, Ausstellern, Opening Night Live und mehr im Überblick

Die gamescom 2023 findet auch dieses Jahr wieder in Köln statt.

Anders als die E3, die für 2023 digital als auch vor Ort in Los Angeles abgesagt wurde, findet die gamescom dieses Jahr statt. Im August erwartet euch also eine Woche lang wieder volles Programm in Köln, aber auch zu Hause vor dem Bildschirm. Hier fassen wir für euch alle wichtigen Informationen zu gamescom 2023 zusammen.

Inhaltsverzeichnis

Termin für die gamescom 2023

Wo wird die gamescom abgehalten? Ihr könnt entweder vor Ort in Köln durch die Hallen der Koelnmesse durchstreifen (Messeplatz 1, 50679 Köln), und/oder online das digitale Angebot verfolgen.

Wann findet die gamescom statt? Die Messe läuft vom 21. bis 27. August 2023, wobei nicht alle Tage für Pirvatbesucher*innen zugänglich sind. Seid ihr privat auf der Messe, stehen euch die folgenden Tage zur Verfügung:

Mittwoch, 23. August: 9:00 bis 19:00 Uhr (am Fachbesucher- und Medientag wird die Entertainment Area nur für eine begrenzte Anzahl Privatbesucher*innen zugänglich sein)

9:00 bis 19:00 Uhr (am Fachbesucher- und Medientag wird die Entertainment Area nur für eine begrenzte Anzahl Privatbesucher*innen zugänglich sein) Donnerstag, 24. August: 9:00 bis 20:00 Uhr (Einlass ab 10:00 Uhr)

9:00 bis 20:00 Uhr (Einlass ab 10:00 Uhr) Freitag, 25. August: 9:00 bis 20:00 Uhr (Einlass ab 10:00 Uhr)

9:00 bis 20:00 Uhr (Einlass ab 10:00 Uhr) Samstag, 26. August: 9:00 bis 20:00 Uhr (Einlass ab 10:00 Uhr)

9:00 bis 20:00 Uhr (Einlass ab 10:00 Uhr) Sonntag, 27. August: 9:00 bis 20:00 Uhr (Einlass ab 10:00 Uhr)

Programm auf der gamescom 2023

Für private Besucher*innen geht's in Köln vor allem in der 'Entertainment Area', der 'Event Arena' und auf dem 'gamescom City Festival' rund. Dort erwarten euch unter anderem:

Anspielstationen (u.a. Indie Arena Booth)

Verleihung der gamescom awards

Bühnenshows

Cosplay Village

Merchandise-Halle

und vieles mehr ...

Davon ab findet noch die devcom (internationale Entwicklerkonferenz) sowie der gamescom congress statt, auf dem Personen aus der Branche und Politik sich austauschen. Für euch viel interessanter dürfte die Opening Night Live sein.

Opening Night Live 2023

Auch dieses Jahr eröffnet die Opening Night Live (kurz ONL) als Liveshow wieder die Messe. Wie gehabt wird sie von Geoff Keighley moderiert und lässt neben vielen Ankündigungen und Trailern auch auf spannende Weltpremieren hoffen.

Termin: 22. August, Dienstag

22. August, Dienstag Uhrzeit: 20 bis 22 Uhr deutscher Zeit

So verfolgt ihr die ONL im Stream: Wollt ihr die Eröffnungsshow live verfolgen, könnt ihr das auf YouTube und Twitch tun (die Links dazu folgen noch).

Außerdem werden wir auf GamePro.de das Event begleiten und mit Artikeln abdecken. Wenn ihr bei uns reinschaut, verpasst ihr also nichts.

Kann ich bei der ONL auch live dabei sein? Voraussichtlich ja. Letztes Jahr wurden kurz vor der gamescom Tickets für 29 Euro verkauft. Bislang gibt es aber noch keine Informationen, wie es damit dieses Jahr aussieht.

Aussteller & Spiele

Viele Entwickler und Publisher haben sich zur gamescom 2023 noch nicht geäußert. Es sollen dieses Jahr aber 10 Prozent mehr Aussteller dabei sein. Ein paar Zu- und Absage gibt es aber schon (via GamesWirtschaft):

Diese Austeller sind offiziell dabei:

Aerosoft

Assemble Entertainment

Giants Software (Landwirtschafts-Simulator)

Hoyoverse (Honkai Star Rail)

Level Infinite/Tencent Games

Nintendo

Diese Aussteller haben abgesagt:

CD Project/CD Project Red (u.a. The Witcher, Cyberpunk 2077)

Verkauf und Preis der gamescom-Tickets

Der Ticket-Vorverkauf ist bereits gestartet. Über die offizielle Ticket-Seite der gamescom könnt ihr euch eindecken. Die Preise variieren je nach Tag, Dauer und Ermäßigung zwischen 9,00 Euro (z.B. Abendticket am Donnerstag) und 75,00 Euro (Familienticket am Samstag). Das normale Tagesticket für eine Person kostet 27 Euro, am Samstag 36 Euro.

Die genauen Preise, welche Vergünstigungen es gibt und weitere wichtige Infos zum Ticketkauf haben wir bereits für euch im folgenden Artikel zusammengetragen:

Wichtiger Hinweis: 2023 gibt es einige Änderungen beim Ticketverkauf. So wurden die Preise angehoben und ein Verkauf vor Ort ist nicht möglich. Wollt ihr ein Ticket kaufen, um auf das Gelände zu kommen, müsst ihr das voran online tun.

Wie sieht's mit euch aus? Fahr ihr nach Köln auf die gamescom, oder verfolgt ihr sie nur vor dem heimischen Bildschirm?